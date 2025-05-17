Зеленская подчеркнула, что ее муж работает на максимуме

Зеленская заявила, что президент работает на максимуме своих сил
Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Президент Владимир Зеленский работает на максимуме своих сил. По ее словам, иногда ему необходимо отдыхать.
Об этом Елена Зеленская сказала в интервью "Марічка".
Зеленский работает на максимуме
Зеленская отметила, что ее семья постоянно видит, как на максимуме своих сил работает Зеленский.
"Иногда ему нужно отдыхать. Хотелось бы, чтобы была какая-то "передышка". Пока я этого не вижу, когда можно это сделать", — добавила первая леди.
Напомним, Зеленская прокомментировала конфликт лидеров США и Украины в Овальном доме, который состоялся 28 февраля.
А 15 мая Зеленский опубликовал фото с женой в вышиванках и обратился к украинцам.
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