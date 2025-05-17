Зеленская подчеркнула, что ее муж работает на максимуме

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: скриншот

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Президент Владимир Зеленский работает на максимуме своих сил. По ее словам, иногда ему необходимо отдыхать.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью "Марічка".

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Зеленский работает на максимуме

Зеленская отметила, что ее семья постоянно видит, как на максимуме своих сил работает Зеленский.

"Иногда ему нужно отдыхать. Хотелось бы, чтобы была какая-то "передышка". Пока я этого не вижу, когда можно это сделать", — добавила первая леди.

Напомним, Зеленская прокомментировала конфликт лидеров США и Украины в Овальном доме, который состоялся 28 февраля.

А 15 мая Зеленский опубликовал фото с женой в вышиванках и обратился к украинцам.