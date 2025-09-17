Зеленська та Мецола відвідали оновлену їдальню в школі під Києвом

Роберта Мецола та Олена Зеленська. Фото: кадр з відео

Перша леді України Олена Зеленська та голова Європейського парламенту Роберта Мецола відвідали школу в Київській області. Там за підтримки Євросоюзу оновили їдальню та харчоблок.

Про це Олена Зеленська повідомила у Facebook у середу, 17 вересня.

Зеленська та Мецола відвідали школу

"Разом із пані Мецолою, представниками МОН та EUACI обговорили механіку використання субвенції ЄС у межах Ukraine Facility та практичне впровадження реформи шкільного харчування на місцях", — розповіла Зеленська.

Вона висловила вдячність ЄС за сприяння розвитку важливої реформи. За словами першої леді України, вже другий рік поспіль надані субвенції допомагають оновлювати шкільні харчоблоки і їдальні по всій країні.

Зеленська сподівається на розширення програми.

"Адже з наступного року за підтримки партнерів плануємо забезпечити безкоштовними гарячими обідами всіх українських школярів — і молодших, і старших класів", — додала вона.

Нагадаємо, Мецола зробила заяву про шлях України до ЄС. За її словами, майбутнє держави в Союзі.

Також з Мецолою зустрівся український лідер Володимир Зеленський. Зокрема, сторони обговорили санкції проти Росії.