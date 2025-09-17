Роберта Мецола приїхала до Києва — що відомо

Роберта Мецола та Володимир Зеленський у Києві 17 вересня. Фото: кадр з відео

У середу, 17 вересня, до Києва прибула Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Це вже її четверти візит до України за час повномасштабної війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

У середу, 17 вересня, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола завітала до Києва. Вона зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським.

"Радий вітати сьогодні в Україні вже з четвертим візитом за роки війни пані Президентку Європарламенту Роберту Мецолу", — написав лідер України.

Крім того, Зеленський додав, що під час зустрічі із Мецолою вдалося обговорити ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями.

Серед тем, які обговорили лідери:

Підтримка перемовин щодо вступу України у Євросоюз і важливість відкриття першого кластера якнайшвидше;

Санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу, російські активи;

Соціальні питання: будівництво укриттів для шкіл і підтримка Європою української програми безоплатного харчування для всіх дітей у школах.

"Розраховуємо, що ЄС буде також предметно з нами в цих питаннях. Цінуємо, що в Україні запрацює Офіс Європейського парламенту і це посилить координацію між нашим парламентом та Європарламентом. Дякую за всю підтримку. Дякую всім, хто допомагає", — резюмував Зеленський.

