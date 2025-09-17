Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент Европарламента прибыла в Киев — видео

Президент Европарламента прибыла в Киев — видео

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:33
Роберта Мецола приехала в Киев — что известно
Роберта Мецола и Владимир Зеленский в Киеве 17 сентября. Фото: кадр из видео

В среду, 17 сентября, в Киев прибыла Президент Европейского парламента Роберта Мецола. Это уже ее четвертый визит в Украину за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Роберта Мецола приехала в Киев — какова цель визита

В среду, 17 сентября, Президент Европейского парламента Роберта Мецола посетила Киев. Она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Рад приветствовать сегодня в Украине уже с четвертым визитом за годы войны госпожу Президента Европарламента Роберту Мецолу", — написал лидер Украины.

Кроме того, Зеленский добавил, что во время встречи с Мецолой удалось обсудить ключевые темы, которые есть между Украиной и европейскими институтами.

Среди тем, которые обсудили лидеры:

  • Поддержка переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и важность открытия первого кластера как можно быстрее;
  • Санкции против России и принятие 19-го пакета санкций Евросоюза, российские активы;
  • Социальные вопросы: строительство укрытий для школ и поддержка Европой украинской программы бесплатного питания для всех детей в школах.

"Рассчитываем, что ЕС будет также предметно с нами в этих вопросах. Ценим, что в Украине заработает Офис Европейского парламента и это усилит координацию между нашим парламентом и Европарламентом. Спасибо за всю поддержку. Спасибо всем, кто помогает", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что на днях Киев посетил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Также недавно Принц Гарри неожиданно посетил Киев с рабочим визитом по приглашению украинского правительства.

Владимир Зеленский Киев политики Европарламент визит Роберта Метсола
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации