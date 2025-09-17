Роберта Мецола приехала в Киев — что известно

Роберта Мецола и Владимир Зеленский в Киеве 17 сентября. Фото: кадр из видео

В среду, 17 сентября, в Киев прибыла Президент Европейского парламента Роберта Мецола. Это уже ее четвертый визит в Украину за время полномасштабной войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В среду, 17 сентября, Президент Европейского парламента Роберта Мецола посетила Киев. Она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Рад приветствовать сегодня в Украине уже с четвертым визитом за годы войны госпожу Президента Европарламента Роберту Мецолу", — написал лидер Украины.

Кроме того, Зеленский добавил, что во время встречи с Мецолой удалось обсудить ключевые темы, которые есть между Украиной и европейскими институтами.

Среди тем, которые обсудили лидеры:

Поддержка переговоров по вступлению Украины в Евросоюз и важность открытия первого кластера как можно быстрее;

Санкции против России и принятие 19-го пакета санкций Евросоюза, российские активы;

Социальные вопросы: строительство укрытий для школ и поддержка Европой украинской программы бесплатного питания для всех детей в школах.

"Рассчитываем, что ЕС будет также предметно с нами в этих вопросах. Ценим, что в Украине заработает Офис Европейского парламента и это усилит координацию между нашим парламентом и Европарламентом. Спасибо за всю поддержку. Спасибо всем, кто помогает", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что на днях Киев посетил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Также недавно Принц Гарри неожиданно посетил Киев с рабочим визитом по приглашению украинского правительства.