Шлях України до ЄС — Мецола заявила про майбутнє в Союзі

Роберта Мецола. Фото: кадр з відео

Очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що майбутнє України в Європейському Союзі. За її словами, це частина гарантій безпеки.

Про це Роберта Мецола повідомила на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленський у середу, 17 вересня.

"Ми були з вашою країною, коли перші бомби почали падати, і ми ніколи не відступилися від цієї підтримки, тому ми завжди будемо поруч з вами аж до того, коли ви займете своє місце в нашому Союзі", — зауважила Мецола.

За її словами, майбутнє України — це Європа. Мецола додала, що це частина безпекових гарантій.

Нагадаємо, глава Європарламенту заявила, що Європа не відступиться від допомоги Україні.

Крім того, Мецола повідомила, що в Києві відкриють постійне представництво Європарламенту.