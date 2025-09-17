Шлях України до ЄС — Мецола заявила про майбутнє в Союзі

Голова Європарламенту заявила, що майбутнє України в Євросоюзі
Очільниця Європарламенту Роберта Мецола заявила, що майбутнє України в Європейському Союзі. За її словами, це частина гарантій безпеки.
Про це Роберта Мецола повідомила на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленський у середу, 17 вересня.
Шлях України до ЄС
"Ми були з вашою країною, коли перші бомби почали падати, і ми ніколи не відступилися від цієї підтримки, тому ми завжди будемо поруч з вами аж до того, коли ви займете своє місце в нашому Союзі", — зауважила Мецола.
За її словами, майбутнє України — це Європа. Мецола додала, що це частина безпекових гарантій.
Нагадаємо, глава Європарламенту заявила, що Європа не відступиться від допомоги Україні.
Крім того, Мецола повідомила, що в Києві відкриють постійне представництво Європарламенту.
