Путь Украины в ЕС — Мецола заявила о будущем в Союзе

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что будущее Украины в Европейском Союзе. По ее словам, это часть гарантий безопасности.

Об этом Роберта Мецола сообщила на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский в среду, 17 сентября.

Путь Украины в ЕС

"Мы были с вашей страной, когда первые бомбы начали падать, и мы никогда не отступились от этой поддержки, поэтому мы всегда будем рядом с вами до того, когда вы займете свое место в нашем Союзе", — отметила Мецола.

По ее словам, будущее Украины — это Европа. Мецола добавила, что это часть гарантий безопасности.

Напомним, глава Европарламента заявила, что Европа не отступится от помощи Украине.

Кроме того, Мецола сообщила, что в Киеве откроют постоянное представительство Европарламента.