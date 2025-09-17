Путь Украины в ЕС — Мецола заявила о будущем в Союзе

Глава Европарламента заявила, что будущее Украины в Евросоюзе
Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что будущее Украины в Европейском Союзе. По ее словам, это часть гарантий безопасности.
Об этом Роберта Мецола сообщила на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский в среду, 17 сентября.
Путь Украины в ЕС
"Мы были с вашей страной, когда первые бомбы начали падать, и мы никогда не отступились от этой поддержки, поэтому мы всегда будем рядом с вами до того, когда вы займете свое место в нашем Союзе", — отметила Мецола.
По ее словам, будущее Украины — это Европа. Мецола добавила, что это часть гарантий безопасности.
Напомним, глава Европарламента заявила, что Европа не отступится от помощи Украине.
Кроме того, Мецола сообщила, что в Киеве откроют постоянное представительство Европарламента.
