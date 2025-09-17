Мецола заявила, что Европа не прекратит поддержку Украины

Роберта Мецола. Фото: кадр из видео

Глава Европарламента Роберта Мецола сделала заявление о поддержке Украины. По ее словам, Европа не отступится от помощи.

Об этом Роберта Мецола сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский в среду, 17 сентября.

Реклама

Читайте также:

Поддержка Украины от Европы

"Россия продолжает свои беспощадные атаки по гражданским и гражданской инфраструктуре. В последние недели они также ударили по зданию правительства и здания миссии ЕС в Киеве. Российские дроны также нарушили польское и румынское воздушные пространства", — отметила Мецола.

По ее словам, невинные украинцы продолжают платить цену из-за российского империализма и агрессии.

Мецола отметила, что Европа не отступится от своей поддержки Украины.

"Вы никогда не будете идти на этом пути одни. Мы будем только усиливать нашу решимость и нашу поддержку. Вместе мы можем доказать россиянам, что их действия не останутся без ответа, и вместе мы будем делать это, чтобы сдерживать их и обеспечить мир", — добавила глава Европарламента.

Напомним, 17 сентября в Киев прибыла Роберта Мецола, которая встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в Верховной Раде Мецола заявила, что вступление Украины в ЕС станет гарантией безопасности. По ее словам, Европарламент поддерживает государство на этом пути.