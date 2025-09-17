Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава Европарламента заверила в поддержке Украины — видео

Глава Европарламента заверила в поддержке Украины — видео

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 18:12
Мецола заявила, что Европа не прекратит поддержку Украины
Роберта Мецола. Фото: кадр из видео

Глава Европарламента Роберта Мецола сделала заявление о поддержке Украины. По ее словам, Европа не отступится от помощи.

Об этом Роберта Мецола сказала на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленский в среду, 17 сентября.

Реклама
Читайте также:

Поддержка Украины от Европы

"Россия продолжает свои беспощадные атаки по гражданским и гражданской инфраструктуре. В последние недели они также ударили по зданию правительства и здания миссии ЕС в Киеве. Российские дроны также нарушили польское и румынское воздушные пространства", — отметила Мецола.

По ее словам, невинные украинцы продолжают платить цену из-за российского империализма и агрессии.

Мецола отметила, что Европа не отступится от своей поддержки Украины.

"Вы никогда не будете идти на этом пути одни. Мы будем только усиливать нашу решимость и нашу поддержку. Вместе мы можем доказать россиянам, что их действия не останутся без ответа, и вместе мы будем делать это, чтобы сдерживать их и обеспечить мир", — добавила глава Европарламента.

Напомним, 17 сентября в Киев прибыла Роберта Мецола, которая встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в Верховной Раде Мецола заявила, что вступление Украины в ЕС станет гарантией безопасности. По ее словам, Европарламент поддерживает государство на этом пути.

война Украина Европа Европарламент Роберта Метсола
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации