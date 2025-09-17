Мецола заявила, що Європа не припинить підтримку для України

Роберта Мецола. Фото: кадр з відео

Голова Європарламенту Роберта Мецола зробила заяву про підтримку України. За її словами, Європа не відступиться від допомоги.

Про це Роберта Мецола сказала на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленський у середу, 17 вересня.

Підтримка України від Європи

"Росія продовжує свої безпощадні атаки по цивільних та цивільній інфраструктурі. Останніми тижнями вони також вдарили по будівлі уряду та будівлі місії ЄС у Києві. Російські дрони також порушили польський та румунський повітряні простори", — зазначила Мецола.

За її словами, невинні українці продовжують платити ціну через російський імперіалізм та агресію.

Мецола зауважила, що Європа не відступиться від своєї підтримки України.

"Ви ніколи не будете йти на цьому шляху одні. Ми будемо тільки посилювати нашу рішучість і нашу підтримку. Разом ми можемо довести росіянам, що їхні дії не залишаться без відповіді і разом ми будемо робити це, аби стримувати їх і забезпечити мир", — додала глава Європарламенту.

Нагадаємо, 17 вересня до Києва прибула Роберта Мецола. Вона зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським.

А у Верховній Раді Мецола заявила, що вступ України до ЄС стане гарантією безпеки. За її словами, Європарламент підтримує державу на цьому шляху.