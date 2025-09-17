Зеленская и Мецола посетили обновленную столовую в школе под Киевом

Зеленская и Мецола посетили школу, в которой обновлена столовая
Первая леди Украины Елена Зеленская и глава Европейского парламента Роберта Мецола посетили школу в Киевской области. Там при поддержке Евросоюза обновили столовую и пищеблок.
Об этом Елена Зеленская сообщила в Facebook в среду, 17 сентября.
"Вместе с Мецолой, представителями МОН и EUACI обсудили механику использования субвенции ЕС в рамках Ukraine Facility и практическое внедрение реформы школьного питания на местах", — рассказала Зеленская.
Она выразила благодарность ЕС за содействие развитию важной реформы. По словам первой леди Украины, уже второй год подряд предоставленные субвенции помогают обновлять школьные пищеблоки и столовые по всей стране.
Зеленская надеется на расширение программы.
"Ведь со следующего года при поддержке партнеров планируем обеспечить бесплатными горячими обедами всех украинских школьников — и младших, и старших классов", — добавила она.
Напомним, Мецола сделала заявление о пути Украины в ЕС. По ее словам, будущее государства в Союзе.
Также с Мецолой встретился украинский лидер Владимир Зеленский. В частности, стороны обсудили санкции против России.
