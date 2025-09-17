Зеленская и Мецола посетили обновленную столовую в школе под Киевом

Роберта Мецола и Елена Зеленская. Фото: кадр из видео

Первая леди Украины Елена Зеленская и глава Европейского парламента Роберта Мецола посетили школу в Киевской области. Там при поддержке Евросоюза обновили столовую и пищеблок.

Об этом Елена Зеленская сообщила в Facebook в среду, 17 сентября.

Реклама

Читайте также:

Зеленская и Мецола посетили школу

"Вместе с Мецолой, представителями МОН и EUACI обсудили механику использования субвенции ЕС в рамках Ukraine Facility и практическое внедрение реформы школьного питания на местах", — рассказала Зеленская.

Она выразила благодарность ЕС за содействие развитию важной реформы. По словам первой леди Украины, уже второй год подряд предоставленные субвенции помогают обновлять школьные пищеблоки и столовые по всей стране.

Зеленская надеется на расширение программы.

"Ведь со следующего года при поддержке партнеров планируем обеспечить бесплатными горячими обедами всех украинских школьников — и младших, и старших классов", — добавила она.

Пост Зеленской. Фото: скриншот

Напомним, Мецола сделала заявление о пути Украины в ЕС. По ее словам, будущее государства в Союзе.

Также с Мецолой встретился украинский лидер Владимир Зеленский. В частности, стороны обсудили санкции против России.