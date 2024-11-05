Оплата праці в Україні — який показник розриву між чоловіками та жінками

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні досі спостерігається великий розрив в оплаті праці чоловіків та жінок. Проте за останні п'ять років показник зменшився до 18,6%.

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі у вівторок, 5 листопада, пишуть Новини.LIVE.

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Зеленська зазначила, що після Другої світової війни жінки стали ефективними учасницями економіки та почали обіймати управлінські посади у всіх секторах.

За словами першої леді, в Україні за останні п'ять років зменшився розрив в оплаті праці чоловіків та жінок. Вона заявила, що з 25% показник за цей час зменшився до 18,6%

"Це велика цифра. Мені здається, це наш здобуток. Впевнена, що маємо розглядати барʼєр війни не тільки як барʼєр, а і як додатковий стимул до подолання цього розриву", — зауважила Зеленська.

Нагадаємо, у звіті Всесвітнього економічного форуму вказано, що повне досягнення гендерної рівності на світовому рівні очікується через 134 роки. Проте в Україні зміни у цьому питанні відбуваються значно швидше.

Раніше ми писали про те, що лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що наступні вибори до українського парламенту пройдуть за новою схемою. Зміни мають забезпечити жінкам рівні можливості для участі в політиці.