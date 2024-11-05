Гендерна рівність в Україні — Олена Зеленська пояснила, як війна сприяє емансипації жінок

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У звіті Всесвітнього економічного форуму вказано, що повне досягнення гендерної рівності на світовому рівні очікується через 134 роки. Проте в Україні зміни у цьому питанні відбуваються значно швидше.

Про це заявила перша леді України Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі у вівторок, 5 листопада, повідомляють Новини.LIVE.

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Зеленська зазначила, що згідно з глобальним звітом про гендерний розрив 2024-го року Всесвітнього економічного форуму, за нинішніх темпів повне досягнення гендерної рівності очікується через 134 роки.

Вона підкреслила, що ці дані стосуються всього світу та гендерної рівності в оплаті праці, але в Україні, з огляду на сучасні виклики, ця ситуація може змінитися набагато швидше.

"Моя думка, що через те, що зараз ми проходимо, на тлі оборони, і дуже швидких щоденних змін нашого життя, у нас це вже відбувається і відбудеться значно швидше", — сказала перша леді.

Зеленська нагадала, що після обох світових війн відзначалася емансипація жінок, які почали здобувати право на роботу, освіту, самостійність та участь у політиці.

"Важко говорити про хороші наслідки війни, взагалі, ці слова не поєднуються. Але все ж таки, одним із позитивних наслідків була пришвидшена емансипація жінок, те, за що жінки боролися: це право на роботу, освіту, самостійність, місце в бізнесі, в офісі, в політиці. Вони це отримувати почали саме тоді", — підсумувала перша леді.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на Українському жіночому конгресі заявила, що наступні вибори до українського парламенту пройдуть за новою схемою. Зміни мають забезпечити жінкам рівні можливості для участі в політиці.

Ми також писали, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії та загальної мобілізації змінився рівень заробітної платні у жінок. Саме вони відкрили 59% нових бізнесів за цей час.