Гендерное равенство в Украине — Елена Зеленская объяснила, как война способствует эмансипации женщин

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В отчете Всемирного экономического форума отмечено, что полное достижение гендерного равенства на мировом уровне ожидается через 134 года. Однако в Украине изменения в этом вопросе происходят гораздо быстрее.

Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на Украинском женском конгрессе во вторник, 5 ноября, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Война ускоряет гендерное равенство

Зеленская отметила, что согласно глобальному отчету о гендерном разрыве 2024 года Всемирного экономического форума, при нынешних темпах полное достижение гендерного равенства ожидается через 134 года.

Она подчеркнула, что эти данные касаются всего мира и гендерного равенства в оплате труда, но в Украине, учитывая современные вызовы, эта ситуация может измениться гораздо быстрее.

"Мое мнение, что из-за того, что сейчас мы проходим, на фоне обороны и очень быстрых ежедневных изменений нашей жизни, у нас это уже происходит и произойдет гораздо быстрее", — сказала первая леди.

Зеленская напомнила, что после обеих мировых войн отмечалась эмансипация женщин, которые начали приобретать право на работу, образование, самостоятельность и участие в политике.

"Трудно говорить о хороших последствиях войны, вообще эти слова не сочетаются. Но все же, одним из положительных последствий была ускоренная эмансипация женщин, то, за что женщины боролись: это право на работу, образование, самостоятельность, место в бизнесе, в офисе, в политике. Они это получать начали именно тогда", — подытожила первая леди.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Украинском женском конгрессе заявила, что следующие выборы в украинский парламент пройдут по новой схеме. Изменения должны обеспечить женщинам равные возможности для участия в политике.

Мы также писали, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России и общей мобилизации изменился уровень заработной платы у женщин. Именно они открыли 59% новых бизнесов за это время.