Вибори в Україні, нова система — Тимошенко розсекретила, які зміни планують запровадити

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE

Наступні вибори до українського парламенту пройдуть за новою схемою. Зміни мають забезпечити жінкам рівні можливості для участі в політиці.

Про це заявила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на Українському жіночому конгресі у вівторок, 5 листопада, повідомляють Новини.LIVE.

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Тимошенко заявила, що нова система виборів до Верховної Ради і місцевих органів виключає поняття прохідних та непрохідних місць у партійних списках.

"Такої системи виборів в парламент раніше ніколи не було. Що це означає: не буде прохідних або непрохідних місць в кожному списку", — сказала нардепка.

Лідерка "Батьківщини" наголосила, що під час виборів успіх кандидатів залежатиме від їхньої особистої підтримки серед виборців, а не від розподілу місць партійним керівництвом.

"Все буде залежати від того, наскільки жінка сильна — їй треба буде взяти, як і чоловікові, тільки квоту. Не треба ні з ким боротися, треба просто мати тих людей, які вас особисто підтримують. Це буде на всіх рівнях, починаючи з місцевих органів і закінчуючи Верховною Радою. Партія та її лідер вже не будуть визначати, хто сильніший або слабший, хто піде у прохідній частині, а хто ні", — додала Тимошенко.

Раніше голова комітету ВРУ з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі День.LIVE пояснила, чому зараз неможливо провести вибори в Україні.

А народний депутат Лариса Білозір заявила, що у співпраці між парламентом та урядом існують певні проблеми, зокрема у комунікації. Народні депутати часто не можуть отримати відповіді на запити або ж зустрітися з міністрами України.