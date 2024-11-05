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Выборы в Раду будут проходить по новой системе, — Тимошенко

5 ноября 2024 14:20
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Выборы в Украине, новая система — Тимошенко рассекретила, какие изменения планируют ввести
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Следующие выборы в украинский парламент пройдут по новой схеме. Изменения должны обеспечить женщинам равные возможности для участия в политике.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Украинском женском конгрессе, во вторник, 5 ноября, сообщают Новини.LIVE.

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Тимошенко заявила, что новая система выборов в Верховную Раду и местные органы исключает понятие проходных и непроходных мест в партийных списках.

"Такой системы выборов в парламент раньше никогда не было. Что это значит: не будет проходных или непроходимых мест в каждом списке", — сказала народный депутат.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что во время выборов успех кандидатов будет зависеть от их личной поддержки среди избирателей, а не от распределения мест партийным руководством.

"Все будет зависеть от того, насколько женщина сильна — ей нужно будет взять, как и мужчине, только квоту. Не надо ни с кем бороться, нужно просто иметь тех людей, которые вас лично поддерживают. Это будет на всех уровнях, начиная с местных органов и заканчивая Верховной Радой. Партия и ее лидер уже не будут определять, кто сильнее или слабее, кто идет в проходной части, а кто нет», — добавила Тимошенко.

Ранее глава комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк в эфире День.LIVE объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине.

А народный депутат Лариса Билозир заявила, что в сотрудничестве между парламентом и правительством существуют определенные проблемы, в частности в коммуникации. Народные депутаты часто не могут получить ответы на запросы или встретиться с министрами Украины.

политики женщины Батькивщина Верховная Рада Юлия Тимошенко выборы

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