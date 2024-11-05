Оплата труда в Украине — какой показатель разрыва между мужчинами и женщинами

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине до сих пор наблюдается большой разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Однако за последние пять лет показатель снизился до 18,6%.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на украинском женском конгрессе во вторник, 5 ноября, пишут Новини.LIVE.

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Зеленская отметила, что после Второй мировой войны женщины стали эффективными участницами экономики и начали занимать управленческие должности во всех секторах.

По словам первой леди, в Украине за последние пять лет уменьшился разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Она заявила, что с 25% показатель за это время уменьшился до 18,6%.

"Это большая цифра. Мне кажется, это наше достижение. Уверена, что должны рассматривать барьер войны не только как барьер, а и как дополнительный стимул к преодолению этого разрыва", — отметила Зеленская.

Напомним, в отчете Всемирного экономического форума указано, что полное достижение гендерного равенства на мировом уровне ожидается через 134 года. Однако в Украине изменения в этом вопросе происходят гораздо быстрее.

Ранее мы писали о том, что лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что следующие выборы в украинский парламент пройдут по новой схеме. Изменения должны обеспечить женщинам равные возможности для участия в политике.