Посадовці Укренегрго отримали підозру у розкраданні 168 млн грн — деталі

Збитків на 168 млн грн — посадовці "Укренерго" отримали підозри
Дата публікації: 29 грудня 2025 13:12
Електроенергія. Ілюстративне фото: Freepik
Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої ПрАТ "НЕК "Укренерго"" зазнало збитків на понад 168 млн грн. За даними слідства, трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. У результаті злочинної схеми безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт·год електроенергії.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 грудня.
Новина доповнюється...
