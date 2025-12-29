Посадовці Укренегрго отримали підозру у розкраданні 168 млн грн — деталі

Електроенергія. Ілюстративне фото: Freepik

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією, внаслідок якої ПрАТ "НЕК "Укренерго"" зазнало збитків на понад 168 млн грн. За даними слідства, трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. У результаті злочинної схеми безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт·год електроенергії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 29 грудня.

Новина доповнюється...