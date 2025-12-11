Корупція в оборонці — НАБУ викрило схему розкрадання коштів на танках

Слідчі дії НАБУ та СБУ. Фото: НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ у співпраці зі Службою безпеки України викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з розкраданням коштів, виділених на забезпечення української бронетехніки динамічним захистом. За даними слідства, сума завданих збитків перевищує 102 мільйони гривень. У провадженні фігурують троє учасників організованої групи, яким уже повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Під час розслідування вдалося встановити, що у квітні 2022 року, коли бої на ключових напрямках були особливо інтенсивними, Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством щодо оперативної закупівлі елементів динамічного захисту для танків.

Саме тоді, за версією слідчих, тодішній генеральний директор підприємства вирішив використати ситуацію для заволодіння оборонними коштами. Для реалізації задуму він залучив комерційного директора та керівника приватного товариства.

Слідчі дії. Фото: НАБУ

Група уклала угоду, згідно з якою державне підприємство купувало кришки та кювети динамічного захисту за суттєво завищеними цінами — майже утричі вищими за реальні. Щоб приховати справжній характер операцій, директор приватної компанії вибудував ланцюг фіктивних постачальників. Таким чином вони оформлювали закупівлю продукції, а різницю в ціні — потім переводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

"Про підозру повідомили трьом членам організованої групи: колишньому генеральному директору ДП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), комерційному директору ДП (ч. 5 ст. 191 КК України), директору приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Організатор схеми є обвинуваченим НАБУ і САП у низці інших злочинів (1, 2, 3) та вже перебуває під арештом", — зазначили в НАБУ.

