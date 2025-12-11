Видео
НАБУ разоблачило схему хищения средств на защите для танков

НАБУ разоблачило схему хищения средств на защите для танков

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 12:52
Коррупция в оборонке — НАБУ разоблачило схему хищения средств на танках
Следственные действия НАБУ и СБУ. Фото: НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ в сотрудничестве со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с хищением средств, выделенных на обеспечение украинской бронетехники динамической защитой. По данным следствия, сумма нанесенного ущерба превышает 102 миллиона гривен. В производстве фигурируют трое участников организованной группы, которым уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

В ходе расследования удалось установить, что в апреле 2022 года, когда бои на ключевых направлениях были особенно интенсивными, Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием по оперативной закупке элементов динамической защиты для танков.

Именно тогда, по версии следователей, тогдашний генеральный директор предприятия решил использовать ситуацию для завладения оборонными средствами. Для реализации замысла он привлек коммерческого директора и руководителя частного общества.

НАБУ
Следственные действия. Фото: НАБУ

Группа заключила соглашение, согласно которому государственное предприятие покупало крышки и кюветы динамической защиты по существенно завышенным ценам — почти втрое выше реальных. Чтобы скрыть истинный характер операций, директор частной компании выстроил цепь фиктивных поставщиков. Таким образом они оформляли закупку продукции, а разницу в цене — потом переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

"О подозрении сообщили трем членам организованной группы: бывшему генеральному директору ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины), коммерческому директору ГП (ч. 5 ст. 191 УК Украины), директору частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Организатор схемы является обвиняемым НАБУ и САП в ряде других преступлений (1, 2, 3) и уже находится под арестом", — отметили в НАБУ.

Напомним, тем временем продолжается резонансное расследование коррупционной схемы в сфере энергетики "Мидас". В НАБУ усомнились, что средства, которые внесли залог, имеют законное происхождение.

Также НАБУ и САП разоблачили бывшего чиновника Днепропетровской ОГА в причастности к коррупционной схеме на ремонте дорог.

СБУ НАБУ коррупция военная техника деньги
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
