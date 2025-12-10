Колишнього голову Дніпропетровської ОДА підозрюють у розтраті коштів

Ремонтні роботи на дорозі. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього очільника Дніпропетровської обласної державної адміністрації та осіб, яких слідство вважає його спільниками. Йдеться про масштабну корупційну схему для привласнення бюджетних коштів, які були виділені на дорожні роботи.

НАБУ завершила розслідування щодо корупції від експосадовця Дніпропетровської ОДА

За версією детективів, учасники схеми створили фіктивну документацію, що мала дозволити їм отримати оплату значно швидше та без виконання відповідних обов’язкових технічних процедур.

Таким чином замість того, щоб проводити поточний чи капітальний ремонт, посадовці штучно перекваліфікували обсяги робіт на експлуатаційне утримання доріг. В НАБУ пояснили, що саме цей вид робіт у 2022 році перебував у пріоритеті та давав змогу уникнути складнішої підготовки й експертизи проєктів.

Слідство встановило, що витрати на такі роботи були безпідставно збільшені до 1,5 млрд грн, після чого на цю суму уклали контракти з компанією, пов’язаною з тодішнім керівником області.

Підрядник значно завищив вартість будівельних матеріалів на понад 392 млн грн, що є сумою завданих збитків. Частина цих коштів, за даними НАБУ, була потім переведена на рахунки інших підприємств, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику.

У вересні 2024 року сторони слідства повідомили про підозру п’ятьом особам, яких вважають причетними до реалізації цієї корупційної схеми. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах. Окремо колишньому керівнику одного з департаментів Дніпропетровської ОДА додатково інкримінували незаконне збагачення за ст. 368-5 КК України.

