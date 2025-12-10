Бывшего главу Днепропетровской ОГА подозревают в растрате средств

Ремонтные работы на дороге. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Днепропетровской областной государственной администрации и лиц, которых следствие считает его сообщниками. Речь идет о масштабной коррупционной схеме для присвоения бюджетных средств, которые были выделены на дорожные работы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии детективов, участники схемы создали фиктивную документацию, которая должна была позволить им получить оплату значительно быстрее и без выполнения соответствующих обязательных технических процедур.

Таким образом вместо того, чтобы проводить текущий или капитальный ремонт, чиновники искусственно переквалифицировали объемы работ на эксплуатационное содержание дорог. В НАБУ объяснили, что именно этот вид работ в 2022 году находился в приоритете и позволял избежать сложной подготовки и экспертизы проектов.

Следствие установило, что расходы на такие работы были безосновательно увеличены до 1,5 млрд грн, после чего на эту сумму заключили контракты с компанией, связанной с тогдашним руководителем области.

Подрядчик значительно завысил стоимость строительных материалов на более 392 млн грн, что является суммой нанесенного ущерба. Часть этих средств, по данным НАБУ, была затем переведена на счета других предприятий, подконтрольных чиновнику и его заместителю.

В сентябре 2024 года стороны следствия сообщили о подозрении пяти лицам, которых считают причастными к реализации этой коррупционной схемы. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах. Отдельно бывшему руководителю одного из департаментов Днепропетровской ОГА дополнительно инкриминировали незаконное обогащение по ст. 368-5 УК Украины.

