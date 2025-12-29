Видео
Главная Новости дня Убытков на 168 млн грн — чиновник "Укрэнерго" получил подозрения

Убытков на 168 млн грн — чиновник "Укрэнерго" получил подозрения

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 13:12
Чиновник Укренегрго получил подозрение в хищении 168 млн грн — детали
Электроэнергия. Иллюстративное фото: Freepik

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного завладения электрической энергией. К организации преступления причастны должностные лица частных компаний и представитель "Укрэнерго".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 29 декабря.

Читайте также:

Разоблачена преступная схема по похищению электроэнергии

При процессуальном руководстве сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электроэнергией без ее фактической оплаты.

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным электропоставщиком, не имея реального намерения оплачивать потребленные объемы. В то же время сам электропоставщик не закупал электроэнергию в установленном законодательством порядке, а фактически получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за эти небалансы не осуществлялись.

В Укренерго вкрали електрики на 168 млн грн
Фигурант дела. Фото: Офис генпрокурора

Отдельную роль в схеме, по версии следствия, играл ответственный чиновник ЧАО "НЭК "Укрэнерго". Занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электроэнергии, он умышленно не применил предусмотренные законом меры реагирования к электропоставщику, что способствовало реализации противоправной схемы.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируют присвоение средств ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в особо крупных размерах. Должностному лицу "Укрэнерго" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица.

Крадіжка електроенергії в Укренерго
Объявление подозрения фигурантам дела. Фото: Офс генпрокурора

По данным следствия, в результате сделки безосновательно было отпущено более 82 тысяч МВт-ч электрической энергии общей стоимостью более 168 млн грн, что привело к тяжелым последствиям для государственного предприятия.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее фигурант громкого коррупционного скандала в энергетике Тимур Миндич прокомментировал обвинения в свою сторону.

А также в Украине разоблачили схему хищения средств на защите для танков.

коррупция электроэнергия Офис генерального прокурора Укрэнерго расследование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
