Гороховський пояснив мету збору на ядерку — куди спрямують гроші

Бізнесмен та співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Бізнесмен та співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський пояснив, куди спрямують кошти зі збору на "ядерну зброю". Він наголосив, що це був жарт.

Про це Олег Гороховський сказав в коментарі BBC у суботу, 1 березня.

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Збір на "ядерну зброю"

Співзасновник "Монобанку" наголосив, що збір був жартом, аби видихнути після складного дня. Він сумнівається, що хтось дійсно робив донати на ядерну зброю.

"Це був жарт. Вибачте, якщо розчарував багато людей...Я не розумію, як ці гроші, які зберуться, використати на ядерну зброю, та я це і не планував", — заявив Гороховський.

За його словами, збір коштів тривав добу. Зібрані гроші спрямують волонтерам на закупівлю дронів чи гуманітарних потреб.

"Я зробив за хвилинку цю "банку", швидко пошерив і почалося це божевілля...Але це все дуже добре показує, наскільки ця тема чутлива для України. Це показує наскільки українцям боляче, те, що відбувається", — зазначив він.

Гороховський не відкидає можливості підтримати фінансування ядерних розробок у майбутньому, якщо це буде ініційовано владою.

"Коли вже дійде до того, що врешті решт треба буде фінансувати якісь такі розробки...якщо державі будуть потрібні гроші, то ми задонатимо тоді самі на це, якщо до нас звернуться. Зрозуміло, що зараз ніякої ядерної зброї в України немає і я точно не можу бути ініціатором того, щоб вона з'явилася. Це, на мій погляд, очевидно", — пояснив співзасновник "Монобанку".

Бізнесмен зазначив, що для розробки ядерної зброї потрібні значно більші суми, ніж ті, які збираються через банк.

Скільки вдалося зібрати

Гороховський у Telegram повідомив, що за 20 годин вдалося зібрати 27,2 мільйона гривень.

Підсумки збору на ядерку. Фото: скриншот

"Так, ми хочемо мати ядерку і можливість дати по зубах ворогові й відповісти йому так, щоб йому все стало зрозуміло раз і назавжди, але нам поки що нема чим. Звичайно, я не знаю, як зробити "ядерку", але це й не було метою збору. Метою збору було показати — що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша "Ядерка", яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою", — наголосив він.

Бізнесмен зазначив, що вкотре захоплюється українцями. За його словами, кошти він планує передати спільноті Сергія Стерненка на "Русоріз".

"Якщо когось така зміна "цільового призначення" не влаштовує, напишіть завтра до 20:00 у підтримку, і вам повернуть гроші. Коли настане час дати гроші на справжню "ядерку", ми зробимо це знову", — додав Гороховський.

Допис Гороховського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Гороховський повідомив, що в зборі взяли участь близько 70 тисяч людей з 61 країни. За його словами, після України найбільші донати надходили із США, а потім з Польщі.

Раніше Гороховський висловив свою думку щодо "мирних переговорів", зазначивши, що Україну чекає або тривала війна, або втрата незалежності.