Гороховский объяснил цель сбора на ядерку — куда направят деньги

Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский объяснил, куда направят средства со сбора на "ядерное оружие". Он подчеркнул, что это была шутка.

Об этом Олег Гороховский сказал в комментарии BBC в субботу, 1 марта.

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Сбор на "ядерное оружие"

Соучредитель "Монобанка" отметил, что сбор был шуткой, чтобы выдохнуть после сложного дня. Он сомневается, что кто-то действительно делал донаты на ядерное оружие.

"Это была шутка. Извините, если разочаровал много людей...Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал", — заявил Гороховский.

По его словам, сбор средств длился сутки. Собранные деньги направят волонтерам на закупку дронов или гуманитарных нужд.

"Я сделал за минутку эту "банку", быстро пошерил и началось это безумие... Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает насколько украинцам больно, то, что происходит", — отметил он.

Гороховский не исключает возможности поддержать финансирование ядерных разработок в будущем, если это будет инициировано властями.

"Когда дойдет до того, что в конце концов надо будет финансировать какие-то такие разработки... если государству будут нужны деньги, то мы задонатим тогда сами на это, если к нам обратятся. Понятно, что сейчас никакого ядерного оружия у Украины нет и я точно не могу быть инициатором того, чтобы оно появилось. Это, на мой взгляд, очевидно", — пояснил соучредитель "Монобанка".

Бизнесмен отметил, что для разработки ядерного оружия нужны значительно большие суммы, чем те, которые собираются через банк.

Сколько удалось собрать

Гороховский в Telegram сообщил, что за 20 часов удалось собрать 27,2 миллиона гривен.

Итоги сбора на ядерку. Фото: скриншот

"Да, мы хотим иметь ядерку и возможность дать по зубам врагу и ответить ему так, чтобы ему все стало понятно раз и навсегда, но нам пока нечем. Конечно, я не знаю, как сделать "ядерку", но это и не было целью сбора. Целью сбора было показать — что мы едины, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость и наше единство и есть наша "Ядерка", которую невозможно уничтожить даже другой ядеркой", — подчеркнул он.

Бизнесмен отметил, что в очередной раз восхищается украинцами. По его словам, средства он планирует передать сообществу Сергея Стерненко на "Русорез".

"Если кого-то такое изменение "целевого назначения" не устраивает, напишите завтра до 20:00 в поддержку, и вам вернут деньги. Когда наступит время дать деньги на настоящую "ядерку", мы сделаем это снова", — добавил Гороховский.

Пост Гороховского. Фото: скриншот

Напомним, Гороховский сообщил, что в сборе приняли участие около 70 тысяч человек из 61 страны. По его словам, после Украины самые большие донаты поступали из США, а затем из Польши.

Ранее Гороховский высказал свое мнение относительно "мирных переговоров", отметив, что Украину ждет либо длительная война, либо потеря независимости.