Гороховский объяснил цель сбора на ядерку — куда направят деньги

Сбор на ядерку — Гороховский объяснил, куда направят средства
Бизнесмен и соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский объяснил, куда направят средства со сбора на "ядерное оружие". Он подчеркнул, что это была шутка.
Об этом Олег Гороховский сказал в комментарии BBC в субботу, 1 марта.
Сбор на "ядерное оружие"
Соучредитель "Монобанка" отметил, что сбор был шуткой, чтобы выдохнуть после сложного дня. Он сомневается, что кто-то действительно делал донаты на ядерное оружие.
"Это была шутка. Извините, если разочаровал много людей...Я не понимаю, как эти деньги, которые соберутся, использовать на ядерное оружие, да я это и не планировал", — заявил Гороховский.
По его словам, сбор средств длился сутки. Собранные деньги направят волонтерам на закупку дронов или гуманитарных нужд.
"Я сделал за минутку эту "банку", быстро пошерил и началось это безумие... Но это все очень хорошо показывает, насколько эта тема чувствительна для Украины. Это показывает насколько украинцам больно, то, что происходит", — отметил он.
Гороховский не исключает возможности поддержать финансирование ядерных разработок в будущем, если это будет инициировано властями.
"Когда дойдет до того, что в конце концов надо будет финансировать какие-то такие разработки... если государству будут нужны деньги, то мы задонатим тогда сами на это, если к нам обратятся. Понятно, что сейчас никакого ядерного оружия у Украины нет и я точно не могу быть инициатором того, чтобы оно появилось. Это, на мой взгляд, очевидно", — пояснил соучредитель "Монобанка".
Бизнесмен отметил, что для разработки ядерного оружия нужны значительно большие суммы, чем те, которые собираются через банк.
Сколько удалось собрать
Гороховский в Telegram сообщил, что за 20 часов удалось собрать 27,2 миллиона гривен.
"Да, мы хотим иметь ядерку и возможность дать по зубам врагу и ответить ему так, чтобы ему все стало понятно раз и навсегда, но нам пока нечем. Конечно, я не знаю, как сделать "ядерку", но это и не было целью сбора. Целью сбора было показать — что мы едины, ненавидим врага и готовы бороться за нашу землю, свободу и независимость и наше единство и есть наша "Ядерка", которую невозможно уничтожить даже другой ядеркой", — подчеркнул он.
Бизнесмен отметил, что в очередной раз восхищается украинцами. По его словам, средства он планирует передать сообществу Сергея Стерненко на "Русорез".
"Если кого-то такое изменение "целевого назначения" не устраивает, напишите завтра до 20:00 в поддержку, и вам вернут деньги. Когда наступит время дать деньги на настоящую "ядерку", мы сделаем это снова", — добавил Гороховский.
Напомним, Гороховский сообщил, что в сборе приняли участие около 70 тысяч человек из 61 страны. По его словам, после Украины самые большие донаты поступали из США, а затем из Польши.
Ранее Гороховский высказал свое мнение относительно "мирных переговоров", отметив, что Украину ждет либо длительная война, либо потеря независимости.
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