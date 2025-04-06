Землетрус у М'янмі — зросла кількість загиблих й постраждалих

Розбита статуя Будди після сильного землетрусу в містечку Амарапура у М'янмі. Фото: Reuters

Через сильний землетрус, який сколихнув М'янму, загинули майже 3500 людей. Кількість жертв продовжує зростати. Ліквідацію наслідків вбивчої стихії ускладнює дощ, який накрив регіон.

Про це пише France24 в неділю, 6 квітня.

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Наслідки потужного землетрусу у М'янмі

Пошкодження через землетрус у М'янмі. Фото: Reuters

Землетрус магнітудою 7,7 зруйнував будівлі у М'янмі. Також відсутня електроенергія та зруйновані мости й дороги по всій країні. Стихія забрала життя 3471 людини, постраждали 4671 людина. Ще 214 — вважають зниклими безвісти.

Розбита статуя Будди. Фото: Reuters

Багатьом людям доводиться спати в наметах на вулиці, оскільки їхні будинки повністю зруйновані. Після землетрусу в регіоні ще й почався сильний дощ та вітер. Це ускладнює проведення рятувальних операцій та ліквідацію наслідків. Також є побоювання, що через негоду осядуть зруйновані будівлі й це ускладнять пошук тіл загиблих.

Розбита статуя Будди у М'янмі. Фото: Reuters

Експерти наголошують, що є небезпека спалахів різних захворювань у таборах, де проживають люди. Це пов'язано з дощами та спекою.

Купи взуття після землетрусу у М'янмі. Фото: Reuters

Люди стоять у черзі за їжею. Фото: Reuters

Люди стоять у черзі за водою. Фото: Reuters

Зруйнована будівля у М'янмі. Фото: Reuters

Нагадаємо, потужний землетрус сколихнув М'янму у п'ятницю, 28 березня. Внаслідок цього загинули та постраждали тисячі людей.

Поштовхи від землетрусу відчули у сусідніх країнах. У столиці Таїланду Бангкоку через це обвалився недобудований хмарочос.