Землетрус у М'янмі — кількість загиблих становить 3354 людини

Кількість жертв землетрусу в М'янмі перевищила 3000 осіб
Унаслідок потужного землетрусу у М’янмі, який стався 28 березня, кількість загиблих становить 3354 людини. Ще понад 4500 осіб отримали поранення, а 220 зникли безвісти.
Про це повідомляє France24.
Наслідки землетрусу
Більш ніж через тиждень після землетрусу багато людей залишаються без даху над головою, змушені спати просто неба або ховатися від можливих обвалів. ООН оцінює, що понад 3 мільйони осіб могли постраждати від стихійного лиха, що ще більше ускладнило ситуацію в країні, вже змученій чотирирічною громадянською війною.
Головний представник ООН з гуманітарних питань Том Флетчер відвідав постраждале місто Мандалай, яке зазнало серйозних руйнувань.
"Руйнування вражають", — написав він у своїй соцмережі, закликавши світову спільноту об’єднатися в підтримці народу М’янми.
Генерал Мін Аунг Хлайн, який керує країною після військового перевороту в 2021 році, повернувся з саміту в Бангкоку, де зустрічався з лідерами сусідніх країн. Його присутність на заході викликала протести, а опозиційні групи звинувачували його в репресіях та насильстві проти цивільних.
Повідомляється, що хунта здійснила десятки нападів після землетрусу, у тому числі щонайменше 16 після оголошення про тимчасове перемир'я в середу.
Роки бойових дій зруйнували економіку та інфраструктуру М’янми, що значно ускладнило міжнародні зусилля з надання допомоги після землетрусу.
Китай, Росія та Індія були одними з перших країн, які надали підтримку, відправивши команди рятувальників до М’янми, щоб допомогти знайти тих, хто вижив.
Сполучені Штати також збільшили свою допомогу на 7 мільйонів доларів, додавши до попередніх 2 мільйонів.
Нагадаємо, 28 березня одну з найбідніших країн світу М'янму сколихнув потужний землетрус. Його відчули і у сусідніх країнах. Зокрема, у столиці Таїланду Бангкоку впав недобудований хмарочос.
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