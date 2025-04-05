Землетрус у М'янмі — кількість загиблих становить 3354 людини

Рятувальники працюють на місці обвалу унаслідок землетрусу. Фото: Reuters

Унаслідок потужного землетрусу у М’янмі, який стався 28 березня, кількість загиблих становить 3354 людини. Ще понад 4500 осіб отримали поранення, а 220 зникли безвісти.

Про це повідомляє France24.

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Більш ніж через тиждень після землетрусу багато людей залишаються без даху над головою, змушені спати просто неба або ховатися від можливих обвалів. ООН оцінює, що понад 3 мільйони осіб могли постраждати від стихійного лиха, що ще більше ускладнило ситуацію в країні, вже змученій чотирирічною громадянською війною.

Головний представник ООН з гуманітарних питань Том Флетчер відвідав постраждале місто Мандалай, яке зазнало серйозних руйнувань.

"Руйнування вражають", — написав він у своїй соцмережі, закликавши світову спільноту об’єднатися в підтримці народу М’янми.

Генерал Мін Аунг Хлайн, який керує країною після військового перевороту в 2021 році, повернувся з саміту в Бангкоку, де зустрічався з лідерами сусідніх країн. Його присутність на заході викликала протести, а опозиційні групи звинувачували його в репресіях та насильстві проти цивільних.

Повідомляється, що хунта здійснила десятки нападів після землетрусу, у тому числі щонайменше 16 після оголошення про тимчасове перемир'я в середу.

Роки бойових дій зруйнували економіку та інфраструктуру М’янми, що значно ускладнило міжнародні зусилля з надання допомоги після землетрусу.

Китай, Росія та Індія були одними з перших країн, які надали підтримку, відправивши команди рятувальників до М’янми, щоб допомогти знайти тих, хто вижив.

Сполучені Штати також збільшили свою допомогу на 7 мільйонів доларів, додавши до попередніх 2 мільйонів.

Нагадаємо, 28 березня одну з найбідніших країн світу М'янму сколихнув потужний землетрус. Його відчули і у сусідніх країнах. Зокрема, у столиці Таїланду Бангкоку впав недобудований хмарочос.