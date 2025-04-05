Землетрясение в Мьянме — количество погибших составляет 3354 человека

Количество жертв землетрясения в Мьянме превысило 3000 человек
В результате мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, количество погибших составляет 3354 человека. Еще более 4500 человек получили ранения, а 220 пропали без вести.
Об этом сообщает France24.
Последствия землетрясения
Более чем через неделю после землетрясения многие люди остаются без крыши над головой, вынуждены спать под открытым небом или прятаться от возможных обвалов. ООН оценивает, что более 3 миллионов человек могли пострадать от стихийного бедствия, что еще больше осложнило ситуацию в стране, уже измученной четырехлетней гражданской войной.
Главный представитель ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер посетил пострадавший город Мандалай, который подвергся серьезным разрушениям.
"Разрушения впечатляют", — написал он в своей соцсети, призвав мировое сообщество объединиться в поддержке народа Мьянмы.
Генерал Мин Аунг Хлайн, который руководит страной после военного переворота в 2021 году, вернулся с саммита в Бангкоке, где встречался с лидерами соседних стран. Его присутствие на мероприятии вызвало протесты, а оппозиционные группы обвиняли его в репрессиях и насилии против гражданских.
Сообщается, что хунта совершила десятки нападений после землетрясения, в том числе по меньшей мере 16 после объявления о временном перемирии в среду.
Годы боевых действий разрушили экономику и инфраструктуру Мьянмы, что значительно осложнило международные усилия по оказанию помощи после землетрясения.
Китай, Россия и Индия были одними из первых стран, которые оказали поддержку, отправив команды спасателей в Мьянму, чтобы помочь найти выживших.
Соединенные Штаты также увеличили свою помощь на 7 миллионов долларов, добавив к предыдущим 2 миллионам.
Напомним, 28 марта одну из беднейших стран мира Мьянму всколыхнуло мощное землетрясение. Его почувствовали и в соседних странах. В частности, в столице Таиланда Бангкоке упал недостроенный небоскреб.
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