Землетрясение в Мьянме — количество погибших составляет 3354 человека

Спасатели работают на месте обвала в результате землетрясения. Фото: Reuters

В результате мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта, количество погибших составляет 3354 человека. Еще более 4500 человек получили ранения, а 220 пропали без вести.

Об этом сообщает France24.

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Последствия землетрясения

Более чем через неделю после землетрясения многие люди остаются без крыши над головой, вынуждены спать под открытым небом или прятаться от возможных обвалов. ООН оценивает, что более 3 миллионов человек могли пострадать от стихийного бедствия, что еще больше осложнило ситуацию в стране, уже измученной четырехлетней гражданской войной.

Главный представитель ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер посетил пострадавший город Мандалай, который подвергся серьезным разрушениям.

"Разрушения впечатляют", — написал он в своей соцсети, призвав мировое сообщество объединиться в поддержке народа Мьянмы.

Генерал Мин Аунг Хлайн, который руководит страной после военного переворота в 2021 году, вернулся с саммита в Бангкоке, где встречался с лидерами соседних стран. Его присутствие на мероприятии вызвало протесты, а оппозиционные группы обвиняли его в репрессиях и насилии против гражданских.

Сообщается, что хунта совершила десятки нападений после землетрясения, в том числе по меньшей мере 16 после объявления о временном перемирии в среду.

Годы боевых действий разрушили экономику и инфраструктуру Мьянмы, что значительно осложнило международные усилия по оказанию помощи после землетрясения.

Китай, Россия и Индия были одними из первых стран, которые оказали поддержку, отправив команды спасателей в Мьянму, чтобы помочь найти выживших.

Соединенные Штаты также увеличили свою помощь на 7 миллионов долларов, добавив к предыдущим 2 миллионам.

Напомним, 28 марта одну из беднейших стран мира Мьянму всколыхнуло мощное землетрясение. Его почувствовали и в соседних странах. В частности, в столице Таиланда Бангкоке упал недостроенный небоскреб.