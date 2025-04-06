Землетрясение в Мьянме — возросло количество погибших и пострадавших

Увеличилось количество жертв из-за мощного землетрясения в Мьянме
Из-за сильного землетрясения, которое всколыхнуло Мьянму, погибли почти 3500 человек. Количество жертв продолжает расти. Ликвидацию последствий убийственной стихии осложняет дождь, который накрыл регион.
Об этом пишет France24 в воскресенье, 6 апреля.
Последствия мощного землетрясения в Мьянме
Землетрясение магнитудой 7,7 разрушило здания в Мьянме. Также отсутствует электроэнергия и разрушены мосты и дороги по всей стране. Стихия унесла жизни 3471 человека, пострадали 4671 человек. Еще 214 — считаются пропавшими без вести.
Многим людям приходится спать в палатках на улице, поскольку их дома полностью разрушены. После землетрясения в регионе еще и начался сильный дождь и ветер. Это затрудняет проведение спасательных операций и ликвидацию последствий. Также есть опасения, что из-за непогоды осядут разрушенные здания и это усложнит поиск тел погибших.
Эксперты отмечают, что есть опасность вспышек различных заболеваний в лагерях, где проживают люди. Это связано с дождями и жарой.
Напомним, мощное землетрясение всколыхнуло Мьянму в пятницу, 28 марта. В результате этого погибли и пострадали тысячи людей.
Толчки от землетрясения почувствовали в соседних странах. В столице Таиланда Бангкоке из-за этого обвалился недостроенный небоскреб.
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