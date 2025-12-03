Чи збільшать зарплати військовим

Сергій Марченко. Фото: РБК-Україна

Питання збільшення зарплат військовослужбовцям має вирішуватися з урахуванням коштів бюджету, які виділені на сектор безпеки й оборони. Наразі в Держбюджеті на 2026 рік закладено 1,3 трлн гривень на ці виплати.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення на пленарному засіданні Ради головного фінансового документа на 2026 рік.

Реклама

Читайте також:

Заява Марченка

"З приводу збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Ми вважаємо, що це питання має вирішуватися комплексно — з урахуванням можливостей бюджету сектору безпеки й оборони. На сьогоднішній момент в бюджеті передбачені 1,3 трлн гривень, які спрямовуються на грошові виплати військовослужбовців. Тому вважаємо, що ефективне використання цих коштів є запорукою збільшення нашої спроможності", — сказав він.

Мається на увазі переспрямування коштів на бойові підрозділи.

"Переспрямування коштів на ті підрозділи, які здійснюють захист на першій лінії, можна здійснити в рамках цих коштів, зекономивши кошти з інших напрямків, які на сьогоднішній день є", — пояснив міністр.

Нагадаємо, сьогодні парламент ухвалив Держбюджет на 2026 рік.

Також ми писали, на які мінімальні та максимальні суми можуть розраховувати воїни Збройних сил України у грудні 2025 року.