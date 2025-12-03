Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Увеличение зарплат военным — Марченко объяснил ситуацию

Увеличение зарплат военным — Марченко объяснил ситуацию

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 18:28
Увеличат ли зарплаты военным
Сергей Марченко. Фото: РБК-Україна

Вопрос увеличения зарплат военнослужащим должен решаться с учетом средств бюджета, выделенных на сектор безопасности и обороны. Сейчас в Госбюджете на 2026 год заложено 1,3 трлн гривен на эти выплаты.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления на пленарном заседании Рады главного финансового документа на 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Заявление Марченко

"По поводу увеличения денежного обеспечения военнослужащих мы считаем, что этот вопрос должен решаться комплексно — с учетом возможностей бюджета сектора безопасности и обороны. На сегодняшний момент в бюджете предусмотрены 1,3 трлн гривен, которые направляются на денежные выплаты военнослужащих. Поэтому считаем, что эффективное использование этих средств является залогом увеличения нашей способности", сказал он.

Имеется в виду перенаправление средств на боевые подразделения.

"Перенаправление средств на те подразделения, которые осуществляют защиту на первой линии, можно осуществить в рамках этих средств, сэкономив средства по другим направлениям, которые на сегодняшний день есть", пояснил министр.

Напомним, сегодня парламент принял Госбюджет на 2026 год.

Также мы писали, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать воины Вооруженных сил Украины в декабре 2025 года.

Сергей Марченко ВСУ деньги военные бюджет война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации