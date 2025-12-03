Увеличат ли зарплаты военным

Сергей Марченко. Фото: РБК-Україна

Вопрос увеличения зарплат военнослужащим должен решаться с учетом средств бюджета, выделенных на сектор безопасности и обороны. Сейчас в Госбюджете на 2026 год заложено 1,3 трлн гривен на эти выплаты.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления на пленарном заседании Рады главного финансового документа на 2026 год.

Заявление Марченко

"По поводу увеличения денежного обеспечения военнослужащих мы считаем, что этот вопрос должен решаться комплексно — с учетом возможностей бюджета сектора безопасности и обороны. На сегодняшний момент в бюджете предусмотрены 1,3 трлн гривен, которые направляются на денежные выплаты военнослужащих. Поэтому считаем, что эффективное использование этих средств является залогом увеличения нашей способности", — сказал он.

Имеется в виду перенаправление средств на боевые подразделения.

"Перенаправление средств на те подразделения, которые осуществляют защиту на первой линии, можно осуществить в рамках этих средств, сэкономив средства по другим направлениям, которые на сегодняшний день есть", — пояснил министр.

Напомним, сегодня парламент принял Госбюджет на 2026 год.

Также мы писали, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать воины Вооруженных сил Украины в декабре 2025 года.