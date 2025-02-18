Немає одностайної підтримки вступу України в НАТО, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі, зробив заяву щодо членства в НАТО. За його словами, те, що США та деякі країни не підтримують Україну в цьому, грає на руку Росії.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Анкарі.

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"Україна повинна знати, від кого дійсно чекати гарантій безпеки: хто спроможний надати їх, хто дійсно їх надасть. Це не тільки про добру волю, а про силу країни. Це потрібно, аби не було шансу повторення цієї страшної війни", — сказав Зеленський.

За його словами, це не тому, що ми "боїмося російської армії", що вона нас окупує, а тому, що при будь-якій війні буде знову велика кількість жертв. Україна цього не хоче, оскільки кожна людина важлива, а життя безцінне.

На думку президента, зараз Європа, країни НАТО та США, безумовно, могли б надати Україні цю надію, віру в сильні гарантії та членство в НАТО, але від США немає цієї підтримки.

"Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наше членство в НАТО. Я вважаю, що це великі бажання Росії, які збігаються з цим результатом", — додав Зеленський.

Він підсумував, що у такій ситуації залишається лише один варіант забезпечення безпеки — сильна українська армія та присутність військ союзників на нашій території.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що зброєю на полі бою не зможе виграти жодна зі сторін, та нагадав про полонених.

Також український лідер заявив, що ми готові повернути свої території дипломатичним шляхом.