Нет единодушной поддержки вступления Украины в НАТО, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 февраля, после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сделал заявление относительно членства в НАТО. По его словам, то, что США и некоторые страны не поддерживают Украину в этом, играет на руку России.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Анкаре.

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"Украина должна знать, от кого действительно ждать гарантий безопасности: кто способен предоставить их, кто действительно их предоставит. Это не только о доброй воле, а о силе страны. Это нужно, чтобы не было шанса повторения этой страшной войны", — сказал Зеленский.

По его словам, это не потому, что мы "боимся российской армии", что она нас оккупирует, а потому что при любой войне будет снова большое количество жертв. Украина этого не хочет, поскольку каждый человек важен, а жизнь бесценна.

По мнению президента, сейчас Европа, страны НАТО и США, безусловно, могли бы предоставить Украине эту надежду, веру в сильные гарантии и членство в НАТО, но от США нет этой поддержки.

"Знаем, что они и еще несколько европейских партнеров не поддерживают наше членство в НАТО. Я считаю, что это большие желания России, которые совпадают с этим результатом", — добавил Зеленский.

Он подытожил, что в такой ситуации остается только один вариант обеспечения безопасности — сильная украинская армия и присутствие войск союзников на нашей территории.

Напомним, Зеленский считает, что оружием на поле боя не сможет выиграть ни одна из сторон и напомнил о пленных.

Также украинский лидер заявил, что мы готовы вернуть свои территории дипломатическим путем.