Жодна зі сторін не здобуде перемогу зброєю — Зеленський про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 лютого, після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі зробив заяву щодо завершення війни. На його думку, зброєю не зможе виграти жодна зі сторін.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції в Анкарі.

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Переговори про завершення війни

"Мені здається, на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна зі сторін. І Росія цього хотіла та не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела. І відстояла свою незалежність", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що дуже непростою, високою ціною — життям своїх воїнів, своїх людей. На думку президента, це говорить про те, що перехід до дипломатії повинен бути, але він має "привести до справедливого миру".

Водночас український лідер звернув увагу, що ні один з "гравців", які ведуть сьогодні перемовини або порушують питання, чим може закінчитися війна, або які умови щодо перемир'я — ніхто не говорить про повернення полонених.

Зеленський навів у приклад ситуацію на Близькому Сході та зауважив, що якими б ворогами не були сторони конфлікту — звичайні люди повинні повернутися додому.

"Треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. І якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну, а я не вірю, що Путін цього хоче, то це має бути передусім обмін полоненими", — додав він.

Президент підсумував, що також Україна повинна знати, від кого точно чекати гарантій безпеки: хто спроможний надати їх, аби не було шансу повторення цієї війни.

Раніше Зеленський заявив, що залишається лише один варіант забезпечення безпеки — сильна українська армія та присутність військ союзників на території країни.

Також він заявив, що Україна готова повернути свої території дипломатичним шляхом.