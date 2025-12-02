Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завтра в Україні вимикатимуть світло — які графіки

Завтра в Україні вимикатимуть світло — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 20:45
Графіки відключення світла 3 грудня — як вимикатимуть світло
Відключення світла. Фото: Freepik

У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані графіки відключення світла. Причиною є наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили в Укргенерго.

Реклама
Читайте також:

Як вимикатимуть світло 3 грудня

За інформацією енергетиків, протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 — із навантаженням від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59

Енергетики наголошують, що реальний час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в мережі та рівня споживання. Громадянам радять стежити за оперативними повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Графіки відключень світла 3 грудня
Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у двох областях надскладна ситуація зі світлом — відключення можуть статися будь-якої миті.

А також в Укренерго повідомили, яка ситуація в енергосистемі зараз.

електроенергія Україна відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації