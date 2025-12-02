Графіки відключення світла 3 грудня — як вимикатимуть світло

Відключення світла. Фото: Freepik

У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовані графіки відключення світла. Причиною є наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомили в Укргенерго.

Як вимикатимуть світло 3 грудня

За інформацією енергетиків, протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 — із навантаженням від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59

Енергетики наголошують, що реальний час та обсяг обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в мережі та рівня споживання. Громадянам радять стежити за оперативними повідомленнями на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у двох областях надскладна ситуація зі світлом — відключення можуть статися будь-якої миті.

А також в Укренерго повідомили, яка ситуація в енергосистемі зараз.