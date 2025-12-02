Графики отключения света 3 декабря — как будут выключать свет

Отключение света. Фото: Freepik

В среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применены графики отключения света. Причиной являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак, которые существенно повредили энергетическую инфраструктуру страны.

Об этом сообщили в Укргенерго.

Реклама

Читайте также:

Как будут выключать свет 3 декабря

По информации энергетиков, в течение суток будут действовать графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 - с нагрузкой от 0,5 до 3 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59

Энергетики отмечают, что реальное время и объем ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в сети и уровня потребления. Гражданам советуют следить за оперативными сообщениями на официальных страницах облэнерго своего региона.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что в двух областях сверхсложная ситуация со светом — отключения могут произойти в любой момент.

А также в Укрэнерго сообщили, какая ситуация в энергосистеме сейчас.