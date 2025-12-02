Отключение света — в каких регионах самая тяжелая ситуация

Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

По состоянию на 2 декабря в нескольких областях очень сложная ситуация со светом. Из-за того, что определенные сети имеют ограниченный ресурс, применяются длинные очереди отключения.

Об этом сообщил и.о. председателя "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко в эфире национального телемарафона.

Реклама

Читайте также:

В каких регионах самая сложная ситуация со светом

Замулко рассказал, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской и Одесской областях.

"Сложная ситуация сегодня — это Черниговская область. Одесская область тоже имеет определенные проблемы с электроснабжением. Из-за того, что определенные сети имеют ограниченный ресурс, применяются длинные очереди отключения, чтобы провести ремонтные работы", — сообщил и.о. председателя "Госэнергонадзора".

В то же время он добавил, что Харьковщина и Днепропетровщина тоже являются такими регионами, где "в любую минуту" могут вводить аварийные отключения.

"На сегодня вся наша прифронтовая территория действительно страдает от отключений. Но стабилизация непременно придет, и, я так думаю, что мы зайдем в те отключения, которые для себя запланировали", — отметил Анатолий Замулко.

Напомним, ранее в Укрэнерго рассказали, что в Украине растет потребление электроэнергии. Людей призывают пользоваться мощными электроприборами после 22:00.

Также мы писали, что 29 ноября россияне атаковали энергетические объекты Украины. Сотни тысяч украинцев были без света.