Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали энергетические объекты Украины — где нет света

Россияне атаковали энергетические объекты Украины — где нет света

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:38
Актуальная информация об энергосистеме Украины
Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

Массированная ночная атака российских ракет и дронов вызвала значительные повреждения энергетических объектов в Киеве и сразу нескольких областях, оставив сотни тысяч украинцев без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сетей, однако из-за масштабов разрушений по всей стране действуют жесткие графики отключений.

Об этом сообщили пресс-службы Минэнерго и Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Состояние энергосистемы

В ночь на 29 ноября российские силы нанесли очередной массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре столицы и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей. По данным Минэнерго, на утро без света оставались более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч в Киевской области и около 8 тысяч в Харьковской области. Специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет уровень безопасности.

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла - фото 1
Сообщение Укрэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — сообщили в Укрэнерго.

В компании отмечают, что уровень потребления продолжает расти, а потребность в экономном использовании электроэнергии остается критической. Энергетики призывают украинцев по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы и пользоваться электроприборами умеренно, чтобы уменьшить продолжительность вынужденных отключений. Также предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий атак и восстановления сетей.

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла - фото 2
Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", — отметили в Минэнерго.

Напомним, что в Дарницком районе Киева во время очередной вражеской атаки обломки ракеты упали во двор девятиэтажки и вызвали пожар, а западная часть города временно осталась без света.

Ранее мы также информировали, что по словам нардепа Инны Совсун, со снижением температуры графики отключений неизбежно будут становиться длиннее.

Минэнерго электроэнергия электроснабжение Укрэнерго свет
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации