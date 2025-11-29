Актуальная информация об энергосистеме Украины

Ликвидация последствий обстрела. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

Массированная ночная атака российских ракет и дронов вызвала значительные повреждения энергетических объектов в Киеве и сразу нескольких областях, оставив сотни тысяч украинцев без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сетей, однако из-за масштабов разрушений по всей стране действуют жесткие графики отключений.

Об этом сообщили пресс-службы Минэнерго и Укрэнерго.

Состояние энергосистемы

В ночь на 29 ноября российские силы нанесли очередной массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре столицы и Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей. По данным Минэнерго, на утро без света оставались более 500 тысяч потребителей в Киеве, более 100 тысяч в Киевской области и около 8 тысяч в Харьковской области. Специалисты уже начали аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет уровень безопасности.

"Вследствие сегодняшней и предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: почасовые отключения для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — сообщили в Укрэнерго.

В компании отмечают, что уровень потребления продолжает расти, а потребность в экономном использовании электроэнергии остается критической. Энергетики призывают украинцев по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы и пользоваться электроприборами умеренно, чтобы уменьшить продолжительность вынужденных отключений. Также предупреждают, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от последствий атак и восстановления сетей.

"Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", — отметили в Минэнерго.

Напомним, что в Дарницком районе Киева во время очередной вражеской атаки обломки ракеты упали во двор девятиэтажки и вызвали пожар, а западная часть города временно осталась без света.

Ранее мы также информировали, что по словам нардепа Инны Совсун, со снижением температуры графики отключений неизбежно будут становиться длиннее.