Актуальна інформація про енергосистему України

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: Харківобленерго

Масована нічна атака російських ракет і дронів спричинила значні пошкодження енергетичних об’єктів у Києві та одразу кількох областях, залишивши сотні тисяч українців без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж, однак через масштаби руйнувань по всій країні діють жорсткі графіки відключень.

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Стан енергосистеми

У ніч на 29 листопада російські сили завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі столиці та Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської й Харківської областей. За даними Міненерго, на ранок без світла залишалися понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч у Київській області та близько 8 тисяч на Харківщині. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє рівень безпеки.

Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — повідомили в Укренерго.

У компанії наголошують, що рівень споживання продовжує зростати, а потреба в ощадливому використанні електроенергії залишається критичною. Енергетики закликають українців за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години та користуватися електроприладами помірно, аби зменшити тривалість вимушених відключень. Також попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків атак та відновлення мереж.

Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва під час чергової ворожої атаки уламки ракети впали у двір дев’ятиповерхівки та спричинили пожежу, а західна частина міста тимчасово залишилася без світла.

Раніше ми також інформували, що за словами нардепа Інни Совсун, зі зниженням температури графіки вимкнень неминуче ставатимуть довшими.