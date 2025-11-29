Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:38
Актуальна інформація про енергосистему України
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото ілюстративне: Харківобленерго

Масована нічна атака російських ракет і дронів спричинила значні пошкодження енергетичних об’єктів у Києві та одразу кількох областях, залишивши сотні тисяч українців без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж, однак через масштаби руйнувань по всій країні діють жорсткі графіки відключень.

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Реклама
Читайте також:

Стан енергосистеми

У ніч на 29 листопада російські сили завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі столиці та Київської, Чернігівської, Сумської, Полтавської й Харківської областей. За даними Міненерго, на ранок без світла залишалися понад 500 тисяч споживачів у Києві, понад 100 тисяч у Київській області та близько 8 тисяч на Харківщині. Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє рівень безпеки.

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла - фото 1
Допис Укренерго у Telegram. Фото: скриншот

"Внаслідок сьогоднішньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: погодинні відключення для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — повідомили в Укренерго.

У компанії наголошують, що рівень споживання продовжує зростати, а потреба в ощадливому використанні електроенергії залишається критичною. Енергетики закликають українців за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години та користуватися електроприладами помірно, аби зменшити тривалість вимушених відключень. Також попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків атак та відновлення мереж.

Росіяни атакували енергетичні обʼєкти України — де немає світла - фото 2
Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, що у Дарницькому районі Києва під час чергової ворожої атаки уламки ракети впали у двір дев’ятиповерхівки та спричинили пожежу, а західна частина міста тимчасово залишилася без світла.

Раніше ми також інформували, що за словами нардепа Інни Совсун, зі зниженням температури графіки вимкнень неминуче ставатимуть довшими.

Міненерго електроенергія електропостачання Укренерго світло
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації