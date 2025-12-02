Відключення світла — в яких регіонах найважча ситуація

Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

Станом на 2 грудня у кількох областях дуже складна ситуація зі світлом. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення.

Про це повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко в ефірі національного телемарафону.

В яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом

Замулко розповів, що зараз найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській та Одеській областях.

"Складна ситуація сьогодні — це Чернігівська область. Одеська область теж має певні проблеми з електропостачанням. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення, щоб провести ремонтні роботи", — повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Водночас він додав, що Харківщина та Дніпропетровщина теж є такими регіонами, де "в будь-яку хвилину" можуть запроваджувати аварійні відключення.

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", — зазначив Анатолій Замулко.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, що в Україні зростає споживання електроенергії. Людей закликають користуватися потужними електроприладами після 22:00.

Також ми писали, що 29 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти України. Сотні тисяч українців були без світла.