Головна Новини дня У двох областях можуть ввести аварійні відключення "будь-коли"

У двох областях можуть ввести аварійні відключення "будь-коли"

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 13:52
Відключення світла — в яких регіонах найважча ситуація
Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

Станом на 2 грудня у кількох областях дуже складна ситуація зі світлом. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення.

Про це повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко в ефірі національного телемарафону

Читайте також:

В яких регіонах найскладніша ситуація зі світлом

Замулко розповів, що зараз найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській та Одеській областях. 

"Складна ситуація сьогодні — це Чернігівська область. Одеська область теж має певні проблеми з електропостачанням. Через те, що певні мережі мають обмежений ресурс, застосовуються довші черги відключення, щоб провести ремонтні роботи", — повідомив т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Водночас він додав, що Харківщина та Дніпропетровщина теж є такими регіонами, де "в будь-яку хвилину" можуть запроваджувати аварійні відключення. 

"На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували", — зазначив Анатолій Замулко.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, що в Україні зростає споживання електроенергії. Людей закликають користуватися потужними електроприладами після 22:00.

Також ми писали, що 29 листопада росіяни атакували енергетичні об'єкти України. Сотні тисяч українців були без світла. 

електроенергія обстріли енергосистема відключення світла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
