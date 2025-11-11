Відео
Україна
Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла — що відомо

Завтра в Україні діятимуть графіки відключення світла — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:57
Оновлено: 18:57
Графіки відключень світла 12 листопада — черги від Укренерго
Жінка зі свічкою. Фото: Freepik

Завтра, 12 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Про це повідомили в "Укренерго".

Читайте також:

Як відключатимуть світло 12 листопада

Завтра графіки погодинних відключень для населення передбачають дію обмежень з 00:00 до 23:59 у межах 2-4 черг. Для промислових споживачів застосовуватиметься обмеження потужності у той самий проміжок часу.

Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Відключення світла 12 листопада - фото
Повідомлення "Укренерго". Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, яка ситуація в енергосистемі після російських обстрілів.

А також президент України Володимир Зеленський висловився щодо відключень світла.

Укренерго ДТЕК енергосистема світло графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
