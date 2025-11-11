Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Завтра в Украине будут отключения света — что известно

Завтра в Украине будут отключения света — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 18:57
обновлено: 19:19
Графики отключений света 12 ноября — очереди от Укрэнерго
Женщина со свечой. Фото: Freepik

Завтра, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Как будут отключать свет 12 ноября

Завтра графики почасовых отключений для населения предусматривают действие ограничений с 00:00 до 23:59 в пределах 2-4 очередей. Для промышленных потребителей будет применяться ограничение мощности в тот же промежуток времени.

Время и объем ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Відключення світла 12 листопада - фото
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ранее нардеп рассказал, какая ситуация в энергосистеме после российских обстрелов.

А также президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно отключений света.

Укрэнерго ДТЭК энергосистема свет графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации