Графики отключений света 12 ноября — очереди от Укрэнерго

Завтра, 12 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергетические объекты.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Как будут отключать свет 12 ноября

Завтра графики почасовых отключений для населения предусматривают действие ограничений с 00:00 до 23:59 в пределах 2-4 очередей. Для промышленных потребителей будет применяться ограничение мощности в тот же промежуток времени.

Время и объем ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

