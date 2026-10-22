Люди на вулиці під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Заходи діятимуть протягом дня — з 06:00 до 23:59.

Про це повідомили "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на 23 жовтня

В "Укренерго" повідомили, що у четвер, 23 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження електропостачання запровадять у низці регіонів України за таким графіком:

06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості

06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)

Чому в Україні вимикають світло

"Укренерго" повідомили, що причиною запровадження обмежень на електроенергію стали наслідки масованих ударів РФ на енергооб’єкти. Саме через це стан постачання світла споживачам залишається складною. Водночас у джерелі повідомили, що ситуація може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — написали в "Укренерго".

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Графік відключення електроенергії на 23 жовтня. Фото: "Укренерго"

Ми писали, що Юрій Корольчук спрогнозував в прямому ефірі Новини.LIVE ситуацію зі світлом взимку. Він повідомив, що громадяни можуть зіштовхнутись з відключеннями електроенергії по 12 годин на добу, а в найгірших випадках вони сягатимуть понад 20 годин.

Новини.LIVE інформували, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев наголосив — на заході України будуть 1-2 черги відключень електроенергії. На його думку, західний регіон цієї зими може уникнути блекаутів, адже пошкодження від атак РФ будуть швидко відновлюватись фахівцями.