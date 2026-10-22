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Головна Новини дня Завтра в низці областей будуть відключення: в Укренерго назвали черги

Завтра в низці областей будуть відключення: в Укренерго назвали черги

Ua ru
22 жовтня 2026 19:27
Завтра в областях будуть відключення світла: що зазначило Укренерго Новини.LIVE
Люди на вулиці під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Заходи діятимуть протягом дня — з 06:00 до 23:59.

Про це повідомили "Укренерго", передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла на 23 жовтня

В "Укренерго" повідомили, що у четвер, 23 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження електропостачання запровадять у низці регіонів України за таким графіком:

  • 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості  
  • 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг) 

Чому в Україні вимикають світло

"Укренерго" повідомили, що причиною запровадження обмежень на електроенергію стали наслідки масованих ударів РФ на енергооб’єкти. Саме через це стан постачання світла споживачам залишається складною. Водночас у джерелі повідомили, що ситуація може змінюватись.

"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — написали в "Укренерго".

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Завтра в низці областей будуть відключення: в Укренерго назвали черги - фото 1
Графік відключення електроенергії на 23 жовтня. Фото: "Укренерго"

Ми писали, що Юрій Корольчук спрогнозував в прямому ефірі Новини.LIVE ситуацію зі світлом взимку. Він повідомив, що громадяни можуть зіштовхнутись з відключеннями електроенергії по 12 годин на добу, а в найгірших випадках вони сягатимуть понад 20 годин.

Новини.LIVE інформували, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев наголосив — на заході України будуть 1-2 черги відключень електроенергії. На його думку, західний регіон цієї зими може уникнути блекаутів, адже пошкодження від атак РФ будуть швидко відновлюватись фахівцями.

електроенергія електропостачання Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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