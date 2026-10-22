Завтра в низці областей будуть відключення: в Укренерго назвали черги
У п'ятницю, 23 жовтня, у низці областей України застосовуватимуть графіки відключень світла для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості. Заходи діятимуть протягом дня — з 06:00 до 23:59.
Про це повідомили "Укренерго", передає Новини.LIVE.
Графіки відключення світла на 23 жовтня
В "Укренерго" повідомили, що у четвер, 23 жовтня, будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження електропостачання запровадять у низці регіонів України за таким графіком:
- 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості
- 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг)
Чому в Україні вимикають світло
"Укренерго" повідомили, що причиною запровадження обмежень на електроенергію стали наслідки масованих ударів РФ на енергооб’єкти. Саме через це стан постачання світла споживачам залишається складною. Водночас у джерелі повідомили, що ситуація може змінюватись.
"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", — написали в "Укренерго".
Вони закликали громадян споживати електроенергію заощадливо.
Ми писали, що Юрій Корольчук спрогнозував в прямому ефірі Новини.LIVE ситуацію зі світлом взимку. Він повідомив, що громадяни можуть зіштовхнутись з відключеннями електроенергії по 12 годин на добу, а в найгірших випадках вони сягатимуть понад 20 годин.
Новини.LIVE інформували, що експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев наголосив — на заході України будуть 1-2 черги відключень електроенергії. На його думку, західний регіон цієї зими може уникнути блекаутів, адже пошкодження від атак РФ будуть швидко відновлюватись фахівцями.