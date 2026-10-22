Відключення світла взимку: скільки годин не буде електроенергії

Енергетики лагодять електролінію. Фото: ДТЕК

З настанням сильних холодів у листопаді та грудні українці можуть стикнутися з відключеннями світла по 12 годин на добу, а в найпроблемніших зонах вони сягатимуть подекуди й понад 20 годин. Енергетичний експерт Юрій Корольчук попереджає, що цьогоріч в зоні ризику не лише енергетика у прифронтових регіонах та Києві, а й в Центральній та Західній Україні.

Про це Юрій Корольчук висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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В якому стані зараз енергетика в Україні

Наслідки пошкодження загальної енергетичної системи та "енергетичного кільця" навколо столиці вже помітні навіть у роботі київського метрополітену. Системні аварії на інфраструктурних об'єктах стаються значно частіше, ніж минулого року. Як пояснив Юрій Корольчук, саме ймовірність настання повного блекауту залишається найбільшим ризиком для країни під час прийдешньої зими, хоч торік такого сценарію вдалося уникнути.

Прогнози відключень від 12 до 20 годин без світла

Окремо Юрій Корольчук зауважив, що наразі стабільній роботі енергосистемі сприяє погода. Поки що українці переживають відносно теплу та комфортну осінь, тому активне споживання електроенергії ще не розпочалося.

Подекуди обмеження тривають від півтори до семи годин. Однак із настанням перших морозів у листопаді та грудні ситуація кардинально зміниться.

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За словами Корольчука, якщо температурні показники опустяться до рівня минулої зими, то в найкращому випадку електроенергію подаватимуть за графіком 12 годин зі світлом і 12 годин без нього. Натомість у проблемних локаціях критичних регіонів, зокрема у Київській, Одеській, Харківській та центральних областях, електроенергія може бути відсутня значно довше.

Найбільш оптимістичним сценарієм, до якого варто готуватися населенню, експерт називає збереження робочого режиму теплопостачання в містах. Водночас він наголошує, що в зоні ризику опинилася не лише Київ.

"І в всіх містах, повторюсь, це не тільки про Киїй мова, це від Львова до Миколаєва, хоча вони також страждали, там і Херсон по теплопостачанню. Центральна більше. Центральна і Західна Україна. Вони також в зоні ризику насправді. Чомусь всі про це забувають і відкидають, а не варто було б", — зауважив Корольчук.

Новини.LIVE інформували, що київська енергосистема підійшла до зими в критичному стані. За інформацією нардепа, в Києві з 11 ключових трансформаторів, які дають струм місту та сусіднім областям, бетонними укриттями захистили лише чотири. Народний депутат Сергій Нагорняк наголосив, що більшість вузлів досі вразливі для атак через провали уряду.

Також Київські ТЕЦ після останніх прильотів зовсім перестали генерувати електрику. За словами нардепа Олексія Кучеренка, їх терміново переналаштували виключно на виробництво тепла, аби врятувати киян від розмерзання батарей.

Прогнози фахівців щодо майбутніх морозів розділилися. Експерт Геннадій Рябцев заспокоює мешканців заходу країни і вважає, що там тривалих блекаутів не чекають, а графіки не перевищать однієї-двох черг на кілька діб, поки ремонтуватимуть мережі. Натомість колишній очільник Мінпаливенерго Іван Плачков дивиться на ситуацію інакше й попереджає, що українцям слід бути готовими як до коротких знеструмлень, так і до затяжних блекаутів на багато днів.