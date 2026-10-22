Отключение света зимой: сколько часов не будет электричества

Энергетики ремонтируют линию электропередачи. Фото: ДТЭК

С наступлением сильных холодов в ноябре и декабре украинцы могут столкнуться с отключениями света по 12 часов в сутки, а в наиболее проблемных зонах они будут достигать местами даже более 20 часов. Энергетический эксперт Юрий Корольчук предупреждает, что в этом году в зоне риска находится не только энергетика в прифронтовых регионах и Киеве, но и в Центральной и Западной Украине.

Об этом Юрий Корольчук заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

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В каком состоянии сейчас энергетика в Украине

Последствия повреждения общей энергетической системы и «энергетического кольца» вокруг столицы уже заметны даже в работе киевского метрополитена. Системные аварии на инфраструктурных объектах происходят значительно чаще, чем в прошлом году. Как пояснил Юрий Корольчук, именно вероятность полного блэкаута остается самым большим риском для страны в предстоящую зиму, хотя в прошлом году такого сценария удалось избежать.

Прогнозируются отключения от 12 до 20 часов без света

Отдельно Юрий Корольчук отметил, что пока стабильной работе энергосистемы способствует погода. Пока что украинцы переживают относительно тёплую и комфортную осень, поэтому активное потребление электроэнергии ещё не началось.

Местами ограничения длятся от полутора до семи часов. Однако с наступлением первых морозов в ноябре и декабре ситуация кардинально изменится.

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По словам Корольчука, если температура опустится до уровня прошлой зимы, то в лучшем случае электроэнергию будут подавать по графику: 12 часов со светом и 12 часов без него. Зато в проблемных районах критических регионов, в частности в Киевской, Одесской, Харьковской и центральных областях, электроэнергия может отсутствовать значительно дольше.

Наиболее оптимистичным сценарием, к которому следует готовиться населению, эксперт называет сохранение рабочего режима теплоснабжения в городах. В то же время он подчеркивает, что в зоне риска оказался не только Киев.

"И во всех городах, повторюсь, речь идет не только о Киеве, это от Львова до Николаева, хотя они также страдали, там и Херсон в плане теплоснабжения. В большей степени Центральная. Центральная и Западная Украина. Они также находятся в зоне риска на самом деле. Почему-то все об этом забывают и отмахиваются, а не стоит было бы", — отметил Корольчук.

Новини.LIVE сообщали, что киевская энергосистема подошла к зиме в критическом состоянии. По информации народного депутата, в Киеве из 11 ключевых трансформаторов, которые обеспечивают электроснабжение города и соседних областей, бетонными укрытиями защитили лишь четыре. Народный депутат Сергей Нагорняк подчеркнул, что большинство узлов до сих пор уязвимы для атак из-за провалов правительства.

Кроме того, киевские ТЭЦ после последних ударов полностью перестали вырабатывать электроэнергию. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, их срочно перенастроили исключительно на производство тепла, чтобы спасти киевлян от размораживания батарей.

Прогнозы специалистов относительно предстоящих морозов разделились. Эксперт Геннадий Рябцев успокаивает жителей запада страны и считает, что там длительных отключений не предвидится, а графики не превысят одной-двух очередей на несколько суток, пока будут ремонтировать сети. В свою очередь, бывший глава Минтопэнерго Иван Плачков смотрит на ситуацию иначе и предупреждает, что украинцам следует быть готовыми как к кратковременным отключениям электроэнергии, так и к затяжным блэкаутам на многие дни.