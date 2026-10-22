Люди на улице во время отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. Меры будут действовать в течение дня — с 06:00 до 23:59.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключений электроэнергии на 23 октября

В "Укрэнерго" сообщили, что в четверг, 23 октября, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Такие ограничения электроснабжения введут в ряде регионов Украины по следующему графику:

06:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности

06:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей)

Почему в Украине отключают свет

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений на электроэнергию стали последствия массированных ударов РФ по энергообъектам. Именно из-за этого ситуация с подачей света потребителям остается сложной. В то же время в источнике сообщили, что ситуация может меняться.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — написали в "Укрэнерго".

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Они призвали граждан экономно расходовать электроэнергию.

График отключений электроэнергии на 23 октября. Фото: "Укрэнерго"

Мы писали, что Юрий Корольчук спрогнозировал в прямом эфире Новини.LIVE ситуацию со светом зимой. Он сообщил, что граждане могут столкнуться с отключениями электроэнергии по 12 часов в сутки, а в худших случаях они будут длиться более 20 часов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев подчеркнул — на западе Украины будут 1-2 очереди отключений электроэнергии. По его мнению, западный регион этой зимой может избежать блэкаутов, ведь повреждения от атак РФ будут быстро устраняться специалистами.