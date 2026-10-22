Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Завтра в ряде областей ожидаются отключения: в Укрэнерго назвали очереди

Завтра в ряде областей ожидаются отключения: в Укрэнерго назвали очереди

Ua ru
22 октября 2026 19:27
Завтра в областях будут отключения света: об этом сообщило «Укрэнерго» Новости.LIVE
Люди на улице во время отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности. Меры будут действовать в течение дня — с 06:00 до 23:59.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает Новини.LIVE.

Реклама

Графики отключений электроэнергии на 23 октября

В "Укрэнерго" сообщили, что в четверг, 23 октября, будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Такие ограничения электроснабжения введут в ряде регионов Украины по следующему графику:

  • 06:00 – 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности
  • 06:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей)

Почему в Украине отключают свет

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений на электроэнергию стали последствия массированных ударов РФ по энергообъектам. Именно из-за этого ситуация с подачей света потребителям остается сложной. В то же время в источнике сообщили, что ситуация может меняться.

"Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", — написали в "Укрэнерго".

Читайте также:

Они призвали граждан экономно расходовать электроэнергию.

Завтра в низці областей будуть відключення: в Укренерго назвали черги - фото 1
График отключений электроэнергии на 23 октября. Фото: "Укрэнерго"

Мы писали, что Юрий Корольчук спрогнозировал в прямом эфире Новини.LIVE ситуацию со светом зимой. Он сообщил, что граждане могут столкнуться с отключениями электроэнергии по 12 часов в сутки, а в худших случаях они будут длиться более 20 часов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев подчеркнул — на западе Украины будут 1-2 очереди отключений электроэнергии. По его мнению, западный регион этой зимой может избежать блэкаутов, ведь повреждения от атак РФ будут быстро устраняться специалистами.

электроэнергия электроснабжение Укрэнерго отключения света графики отключений света
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации