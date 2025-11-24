Відео
Завтра по всій Україні вимикатимуть світло — які графіки

Завтра по всій Україні вимикатимуть світло — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 19:32
Оновлено: 20:02
Графіки відключень світла 25 листопада — Укренерго попередило про відключення
Відключення світла. Фото: Freepik

Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень

Згідно з оновленою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг можливих вимкнень становитиме від 0,5 до 2,5 черг, залежно від ситуації в енергосистемі та рівня споживання.

Також протягом доби триватиме обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.

Енергетики наголошують, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися оперативно. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго та офіційними каналами інформування, аби своєчасно отримувати оновлені графіки.

Графіки відключень світла
Заява Укренерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, коли чекати на покращення ситуації з електропостачанням.

А також він спрогнозував, якою буде ситуація в енергосистемі цієї зими.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
