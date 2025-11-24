Графіки відключень світла 25 листопада — Укренерго попередило про відключення

Завтра по всій Україні вимикатимуть світло — які графіки
Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.
Про це повідомили в Укренерго.
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень
Згідно з оновленою інформацією, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг можливих вимкнень становитиме від 0,5 до 2,5 черг, залежно від ситуації в енергосистемі та рівня споживання.
Також протягом доби триватиме обмеження потужності для промислових споживачів — з 00:00 до 23:59.
Енергетики наголошують, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінюватися оперативно. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго та офіційними каналами інформування, аби своєчасно отримувати оновлені графіки.
