Коли в Україні менше вимикатимуть світло — деталі

Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Міненерго

Енергетична система України поступово відновлюється після масованих атак російських окупантів. Вже цього тижня очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 24 листопада.

Реклама

Читайте також:

Коли менше вимикатимуть світло в Україні

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що енергетична система України відновлюється після атак РФ. За його словами, вже цього тижня очікується позитивна динаміка.

Харченко зазначив, що атомні станції працюють на повну потужність, триває відновлення високовольтних мереж та обладнання.

"Енергетична система стає на відновлення після атак. Я думаю, що на вихідних стало трохи краще, аніж було 4-5 днів після останньої атаки. І думаю, що цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання. Вже виведені на повну потужність атомні станції.

Зараз продовжується відновлення високовольтних мереж. Тобто процес відновлення енергопостачань і енергосистеми триває", — сказав експерт.

А також додав, що одна з підстанцій, куди цієї ночі влучили шість дронів, зможе повернутися до роботи за кілька годин.

Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що заходи з підготовки до опалювального сезону, зокрема фортифікаційний захист об’єктів енергетики, демонструють ефективність. Водночас експерт зазначив, що для повного відновлення системи потрібні 6–7 тижнів без нових атак, що наразі є малоймовірним.

Нагадаємо, що у Львівській області без світла залишилися 45 населених пунктів.

Раніше ми інформували, що у Києві планують ухвалити важливе рішення щодо генераторів.