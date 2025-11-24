Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відключення світла — коли очікувати покращення ситуації

Відключення світла — коли очікувати покращення ситуації

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 13:26
Оновлено: 13:53
Коли в Україні менше вимикатимуть світло — деталі
Енергетики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Міненерго

Енергетична система України поступово відновлюється після масованих атак російських окупантів. Вже цього тижня очікується покращення ситуації зі світлом.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у понеділок, 24 листопада.

Реклама
Читайте також:

Коли менше вимикатимуть світло в Україні

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що енергетична система України відновлюється після атак РФ. За його словами, вже цього тижня очікується позитивна динаміка.

Харченко зазначив, що атомні станції працюють на повну потужність, триває відновлення високовольтних мереж та обладнання.

"Енергетична система стає на відновлення після атак. Я думаю, що на вихідних стало трохи краще, аніж було 4-5 днів після останньої атаки. І думаю, що цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання. Вже виведені на повну потужність атомні станції.

Зараз продовжується відновлення високовольтних мереж. Тобто процес відновлення енергопостачань і енергосистеми триває", — сказав експерт.

А також додав, що одна з підстанцій, куди цієї ночі влучили шість дронів, зможе повернутися до роботи за кілька годин.

Директор Центру досліджень енергетики пояснив, що заходи з підготовки до опалювального сезону, зокрема фортифікаційний захист об’єктів енергетики, демонструють ефективність. Водночас експерт зазначив, що для повного відновлення системи потрібні 6–7 тижнів без нових атак, що наразі є малоймовірним.

Нагадаємо, що у Львівській області без світла залишилися 45 населених пунктів.

Раніше ми інформували, що у Києві планують ухвалити важливе рішення щодо генераторів.

обстріли Укренерго ДТЕК енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації