Когда в Украине будут меньше выключать свет — детали

Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: Минэнерго

Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после массированных атак российских оккупантов. Уже на этой неделе ожидается улучшение ситуации со светом.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 24 ноября.

Когда меньше будут выключать свет в Украине

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что энергетическая система Украины восстанавливается после атак РФ. По его словам, уже на этой неделе ожидается положительная динамика.

Харченко отметил, что атомные станции работают на полную мощность, продолжается восстановление высоковольтных сетей и оборудования.

"Энергетическая система становится на восстановление после атак. Я думаю, что на выходных стало немного лучше, чем было 4-5 дней после последней атаки. И думаю, что на этой неделе будет положительная динамика. Происходит восстановление энергоснабжения. Уже выведены на полную мощность атомные станции.

Сейчас продолжается восстановление высоковольтных сетей. То есть процесс восстановления энергопоставок и энергосистемы продолжается", — сказал эксперт.

А также добавил, что одна из подстанций, куда этой ночью попали шесть дронов, сможет вернуться к работе через несколько часов.

Директор Центра исследований энергетики пояснил, что меры по подготовке к отопительному сезону, в частности фортификационная защита объектов энергетики, демонстрируют эффективность. В то же время эксперт отметил, что для полного восстановления системы нужны 6-7 недель без новых атак, что сейчас маловероятно.

Напомним, что во Львовской области без света остались 45 населенных пунктов.

Ранее мы информировали, что в Киеве планируют принять важное решение по генераторам.