Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключение света — когда ожидать улучшения ситуации

Отключение света — когда ожидать улучшения ситуации

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 13:26
обновлено: 13:53
Когда в Украине будут меньше выключать свет — детали
Энергетики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: Минэнерго

Энергетическая система Украины постепенно восстанавливается после массированных атак российских оккупантов. Уже на этой неделе ожидается улучшение ситуации со светом.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в понедельник, 24 ноября.

Реклама
Читайте также:

Когда меньше будут выключать свет в Украине

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что энергетическая система Украины восстанавливается после атак РФ. По его словам, уже на этой неделе ожидается положительная динамика.

Харченко отметил, что атомные станции работают на полную мощность, продолжается восстановление высоковольтных сетей и оборудования.

"Энергетическая система становится на восстановление после атак. Я думаю, что на выходных стало немного лучше, чем было 4-5 дней после последней атаки. И думаю, что на этой неделе будет положительная динамика. Происходит восстановление энергоснабжения. Уже выведены на полную мощность атомные станции.

Сейчас продолжается восстановление высоковольтных сетей. То есть процесс восстановления энергопоставок и энергосистемы продолжается", — сказал эксперт.

А также добавил, что одна из подстанций, куда этой ночью попали шесть дронов, сможет вернуться к работе через несколько часов.

Директор Центра исследований энергетики пояснил, что меры по подготовке к отопительному сезону, в частности фортификационная защита объектов энергетики, демонстрируют эффективность. В то же время эксперт отметил, что для полного восстановления системы нужны 6-7 недель без новых атак, что сейчас маловероятно.

Напомним, что во Львовской области без света остались 45 населенных пунктов.

Ранее мы информировали, что в Киеве планируют принять важное решение по генераторам.

обстрелы Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации