Видео

Завтра по всей Украине будут выключать свет — какие графики

Завтра по всей Украине будут выключать свет — какие графики

Дата публикации 24 ноября 2025 19:32
обновлено: 20:02
Графики отключений света 25 ноября — Укрэнерго предупредило об отключении
Отключение света. Фото: Freepik

Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений

Согласно обновленной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем возможных отключений составит от 0,5 до 2,5 очередей, в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня потребления.

Также в течение суток будет продолжаться ограничение мощности для промышленных потребителей  с 00:00 до 23:59.

Энергетики отмечают, что время и объем применения ограничений могут меняться оперативно. Украинцев призывают следить за сообщениями местных облэнерго и официальными каналами информирования, чтобы своевременно получать обновленные графики.

Графіки відключень світла
Заявление Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, когда ждать улучшения ситуации с электроснабжением.

А также он спрогнозировал, какой будет ситуация в энергосистеме этой зимой.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
