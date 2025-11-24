Графики отключений света 25 ноября — Укрэнерго предупредило об отключении

Отключение света. Фото: Freepik

Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак по энергетической инфраструктуре. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Завтра в Украине будут действовать графики почасовых отключений

Согласно обновленной информации, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59. Объем возможных отключений составит от 0,5 до 2,5 очередей, в зависимости от ситуации в энергосистеме и уровня потребления.

Также в течение суток будет продолжаться ограничение мощности для промышленных потребителей с 00:00 до 23:59.

Энергетики отмечают, что время и объем применения ограничений могут меняться оперативно. Украинцев призывают следить за сообщениями местных облэнерго и официальными каналами информирования, чтобы своевременно получать обновленные графики.

Заявление Укрэнерго. Фото: скриншот из Telegram

