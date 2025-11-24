Видео
Видео

Главная Новости дня Эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины зимой

Эксперт предупредил, что может ждать энергетику Украины зимой

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:32
обновлено: 17:54
Какая будет ситуация в энергосистеме зимой - Александр Харченко дал прогноз
Ремонт электросетей. Фото: ДТЭК

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что энергосистема Украины зимой может работать по тому же циклу, который страна переживает последние полтора месяца. Несмотря на регулярные атаки, специалисты сохраняют контроль над ситуацией и продолжают восстановление энергетической инфраструктуры.

Об этом Александр Харченко рассказал во время пресс-конференции 24 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Какая ситуация с энергетикой может быть зимой

По словам эксперта, Украина уже выработала алгоритм реагирования на удары. Харченко пояснил, что после атак на энергетические объекты система будет переживать несколько дней сложных отключений, а затем — частичное улучшение ситуации и постепенное восстановление.

"Я думаю, что зима пройдет в том же режиме, в котором мы прожили последние полтора месяца. То есть будет атака на энергетические объекты, будут вызванные этим проблемы в течение 3-4 дней, затем частичное улучшение ситуации и планомерное восстановление нормального питания. В аварийных ситуациях, первые 4-5 дней, будет очень сложно и аварийные отключения будут долгими и сложными. Но мы не потеряем управление системой — понятно, что делать и как восстанавливать", — сказал он.

Эксперт также отметил, что несмотря на три волны массированных атак, россиянам не удалось вызвать критические последствия, ведь специалисты уже понимают, какие шаги необходимы для восстановления электроснабжения.

"Они сделали три волны подряд крупных атак, но никаких каскадных аварий, потерь управляемости системы, истерики в энергокомплексе они не дождались. Все дальше продолжают работать и восстанавливать. Я думаю, что в таком режиме пройдет вся зима", — добавил Харченко.

Напомним, Харченко также рассказал, когда произойдет улучшение ситуации в энергосистеме Украины.

А также украинцев предупредили, чем могут быть опасны скачки напряжения и как обезопасить свой дом во время отключений.

зима электроснабжение энергосистема энергетика отключения света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
