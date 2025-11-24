Відео
Експерт попередив, що може чекати на енергетику України взимку

Експерт попередив, що може чекати на енергетику України взимку

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 17:32
Оновлено: 17:33
Яка буде ситуація в енергосистемі взимку — Олександр Харченко дав прогноз
Ремонт електромереж. Фото: ДТЕК

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прогнозує, що енергосистема України взимку може працювати за тим самим циклом, який країна переживає останні півтора місяця. Попри регулярні атаки, фахівці зберігають контроль над ситуацією та продовжують відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це Олександр Харченко розповів під час пресконференції 24 листопада, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Яка ситуація з енергетикою може бути взимку

За словами експерта, Україна вже виробила алгоритм реагування на удари. Харченко пояснив, що після атак на енергетичні об'єкти система переживатиме кілька днів складних відключень, а потім — часткове покращення ситуації та поступове відновлення.

"Я думаю, що зима пройде в тому ж режимі, у якому ми прожили останні півтора місяця. Тобто буде атака на енергетичні об'єкти, будуть викликані цим проблеми протягом 3-4 днів, потім часткове покращення ситуації та планомірне відновлення нормального живлення. У аварійних ситуаціях, перші 4-5 днів, буде дуже складно і аварійні відключення будуть довгими і складними. Але ми не втратимо керування системою — зрозуміло, що робити та як відновлювати", — сказав він.

Експерт також наголосив, що попри три хвилі масованих атак, росіянам не вдалося спричинити критичні наслідки, адже фахівці вже розуміють, які кроки необхідні для відновлення електропостачання.

"Вони зробили три хвилі поспіль великих атак, але жодних каскадних аварій, втрат керованості системи, істерики в енергокомплексі вони не дочекалися. Всі далі продовжують працювати і відновлювати. Я думаю, що в такому режимі пройде вся зима", — додав Харченко.

Нагадаємо, Харченко також розповів, коли відбудеться покращення ситуації в енергосистемі України.

А також українців попередили, чим можуть бути небезпечні стрибки напруги та як убезпечити свій дім під час відключень.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
